Le ricette degli atleti: Darrell Hill scopre il Cauli-Power

Preparazione

In un recipiente grande, mescolare insieme l'agave, la curcuma, il peperoncino di Cayenna, ¼ di tazza di olio di canola, il sale e il pepe. Aggiungere le cosce di pollo e mescolare bene.



In una padella grande, far rosolare il cavolfiore a fuoco medio-alto finché non diventa tenero. In un tegame grande, sciogliere il ghi a fuoco medio. Rosolare lo zenzero, l'aglio e gli scalogni per aromatizzare il ghi. Condire con un pizzico di sale. Aggiungere il cavolfiore grattugiato e continuare la cottura per altri 5 minuti. Aggiungere 4 tazze di acqua e la bustina di tè e portare a leggera ebollizione. Togliere la bustina di tè dopo 5 minuti e condire il composto di cavolfiore con alcune gocce di salsa di pesce e pepe nero.



Nel frattempo, riscaldare alcuni cucchiai di olio di canola in una griglia a fuoco medio-alto. Grigliare le cosce di pollo, girando a metà cottura, fino a cottura ultimata (circa 12 minuti, oppure finché un termometro da carne, inserito nella parte più spessa, non raggiunga 165 °F). Mettere da parte.



Rosolare i funghi in pochi cucchiai di olio di canola finché non diventano teneri. Condire con sale.



Aggiungere la gomma di xantano al composto di cavolfiore e sbattere finché il composto non diventa più denso. Assaggiare il congee per regolare il condimento. Dividere in due ciotole e aggiungere il pollo a fette, i funghi, l'olio piccante, il coriandolo e i cipollotti.