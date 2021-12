Qual è il modo migliore per misurare la distanza percorsa?

Magari stai già monitorando le tue corse con un'app per il fitness o uno sportwatch, ma anche uno strumento per tracciare i percorsi consente di calcolare in modo semplice la distanza. Google Maps, ad esempio, ti permette di pianificare in anticipo l'itinerario, così da raggiungere più agevolmente i tuoi obiettivi di distanza prefissati. Potrai inoltre evitare le aree dove preferisci non correre per il tipo di terreno, il dislivello, il traffico o qualunque altro fattore possa influire sulla tua corsa. Crea il percorso più adatto a te.

Un ulteriore vantaggio delle corse stabilite in anticipo è che ti aiutano a non prosciugare le tue riserve di energia. Anche se ti senti in gran forma alla linea di partenza, è molto probabile che tu voglia riuscire a tornare al punto da dove hai iniziato. Pianificare l'intero percorso e calibrarlo sulla tua distanza ideale significa dosare le energie per arrivare al traguardo.

Avrai inoltre la possibilità di programmare più itinerari e correre quotidianamente con varietà senza ridurre la distanza. In altre parole, potrai veramente personalizzare la tua tabella di allenamento. Potresti persino decidere di concludere la corsa con una bella camminata defaticante.