Rientro a scuola: promuovere una mentalità positiva nei bambini

Pronti per la scuola
Migliorare l'approccio mentale
Il benessere mentale aiuta i bambini a trarre il massimo dallo sport, dal gioco e dalla scuola. Angharad Rudkin, psicologa clinica con 20 anni di esperienza nel sostegno di bambini e famiglie, ci offre i suoi suggerimenti per aiutare i bambini a superare l'ansia da prestazione, affrontare i piccoli fallimenti, sviluppare un approccio mentale sano e altro ancora.
Vincere l'ansia da prestazione
Hai presente quei momenti in cui il cuore batte così forte che pensi che tutti possano sentirlo? Quei momenti in cui le mani sudano, le ginocchia tremano e hai difficoltà a portare a termine ciò che vorresti?
Sono tutte manifestazioni dell'ansia che molti bambini provano di fronte a una prestazione.
Sia che si tratti di gareggiare sui 100 metri, ballare nello spettacolo della scuola o parlare davanti a tutta la classe, il desiderio di fare bene è una motivazione potente, ma non certo priva di stress. La paura di sbagliare può essere schiacciante e ostacolare il raggiungimento dei risultati sperati.
È bene lasciare che i bambini esprimano le loro emozioni e ricordare loro che sentirsi nervosi è normale. L'ansia è il segno che abbiamo a cuore quello che stiamo facendo. Per impedire che aumenti in modo esponenziale basta mettere in pratica una semplice tecnica.
Nei momenti di ansia, il nostro modo di respirare cambia, i respiri si fanno brevi e accentuati. Questo attiva la nostra reazione di "attacco o fuga".
Per impedire che ciò accada, suggerisci ai bambini di concentrarsi sulla respirazione, espirando in modo lento, profondo e controllato. Questo li aiuterà a ritrovare la calma, attivando lo stato di "riposo e digestione". Durante l'espirazione, i bambini possono immaginare di emettere insieme all'aria un filo dorato, che avanza e avanza, mentre l'ansia svanisce.
Reagire alle sconfitte
Nello sport, i bambini imparano più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma queste lezioni possono essere difficili da elaborare. Si associa spesso il successo nello sport al valore e alla felicità delle persone e i bambini recepiscono questo messaggio molto presto. Per questo una sconfitta può sembrare la fine del mondo.
Per sovvertire questa visione, possiamo aiutare i bambini a comprendere che le sconfitte fanno parte del gioco e della vita.
Il gioco è un modo perfetto per esercitarsi a perdere. Nei giochi di fantasia, i bambini possono incontrare sfide da superare. Ad esempio: "L'Inghilterra perderà la finale immaginaria contro il Brasile?". Anche in un gioco strutturato ci sono sempre vincitori e vinti: "Chi arriva prima al traguardo?"
In tutti questi casi, i bambini sperimentano ben presto la delusione della sconfitta, ma si rendono anche conto che dopo la sconfitta la vita continua. Il gioco riprende, gli amici vogliono ancora giocare con insieme a loro, e i loro genitori li amano come prima.
Se come genitore hai a tua volta difficoltà a gestire i fallimenti, i tuoi bambini potrebbero finire per seguire il tuo esempio. Fai caso ai piccoli fallimenti che affronti tutti i giorni, che si tratti di una scadenza mancata o della partecipazione alla riunione sbagliata, e riflettici insieme ai tuoi bambini. Parla con loro di cosa è successo e di quali sensazioni ti ha suscitato.
Non sempre diamo ai nostri bambini la possibilità di imparare a gestire il fallimento e questo ostacola i loro progressi. Insegna loro come farsi da coach e sviluppare slogan che li aiutino ad affrontare le sfide: "Farò del mio meglio e questo sarà sufficiente", "Se non partecipo, non avrò nessuna possibilità di vincere; se partecipo, ne avrò per lo meno qualcuna".
Eliminare la pressione legata alla vittoria o alla sconfitta aiuta a ricompensare lo sforzo messo in atto per raggiungere il risultato. In questo modo, i bambini impareranno che lodi e ricompense derivano dall'impegno profuso durante il percorso, non dal raggiungimento o meno dell'obiettivo.
Scoprire cosa li appassiona
Ci sono bambini che individuano subito i loro interessi, altri che invece li scoprono in età già adulta. Le passioni possono evolvere nel tempo; quello che conta è avere sempre uno spazio per scoprire cosa ci fa sentire bene.
Un esempio sono le attività organizzate, come la danza, il calcio, il nuoto... qualsiasi attività in grado di entusiasmare, tranquillizzare o riempire di speranza i bambini. Ma non tutti i bambini rispondono a questi stimoli. Un altro modo per aiutarli a individuare i propri interessi è il gioco.
Alcuni bambini si immergono completamente in un interesse, dopodiché passano ad altro. Altri procedono in modo più graduale, provando una serie di cose diverse nello stesso periodo. Qualsiasi sia la personalità dei tuoi bambini, dai loro tempo e spazio per familiarizzare con attività diverse,
dentro e fuori casa.
Il corpo riflette le emozioni ed è in grado di mostrarci se una passione è reale o no. Disegna il profilo di un corpo umano con i tuoi bambini e offri loro scenari diversi. Ad esempio: "Come sarebbe dover tirare l'ultimo rigore in una finale mondiale?". Chiedi loro di aggiungere
le emozioni sul disegno. È probabile, in questo caso, che raffigurino nervosismo e tensione,
con un cuore che batte e le farfalle nello stomaco. Dovendo immaginarsi mentre guardano il loro programma preferito,
invece, annoteranno forse di essere molto tranquilli.
Parla con loro delle attività che praticano, dei loro hobby, di come si sente il loro corpo quando sono impegnati a praticarli. È probabile che non abbiano mai fatto questo tipo di riflessione. Entrare in sintonia con il loro corpo può aiutarli a essere più consapevoli delle loro sensazioni e a capire se una determinata attività li appassiona davvero.
Prendere parte ad attività di gruppo
Nello sport, arriva sempre un momento in cui bisogna farsi avanti. Per i bambini,
provare a entrare a far parte di un gruppo, di una squadra, perfino di una comitiva
che improvvisa una partita per strada, può richiedere molta sicurezza di sé. Lanciarsi senza
pensare a tutte le cose che potrebbero andare storte può essere difficile. Come possiamo superare quest'ostacolo?
Possiamo parlare con i nostri bambini degli occhiali immaginari che tutti indossiamo durante il giorno. Se si sentono stanchi o ansiosi, magari stanno guardando il mondo attraverso occhiali dalle lenti scure, che li portano a dare sempre per scontato che tutto andrà storto. E qui sta il segreto: possono decidere di cambiare lo loro lenti e con esse la loro prospettiva, e avere così un approccio più ottimista.
Se i tuoi bambini hanno difficoltà a mettersi in gioco o a provare cose nuove, chiedi loro di cambiare le lenti dei loro occhiali immaginari. Potrebbero disegnare questi occhiali per te e dirti quale effetti potrebbe avere il cambio di lenti in termini di approccio mentale.
Comportandosi come persone che si gettano nella mischia, inizieranno pian piano a sentirsi realmente così. Se i bambini provano a comportarsi come se fossero totalmente a proprio agio nel partecipare ad attività di gruppo, col tempo
inizieranno a percepirsi come persone in grado di fare questo tipo di cose senza problemi. E questo li aiuterà a sviluppare un'idea di sé che li accompagnerà per tutta la vita.
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