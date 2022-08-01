Rientro a scuola: promuovere una mentalità positiva nei bambini

Hai presente quei momenti in cui il cuore batte così forte che pensi che tutti possano sentirlo? Quei momenti in cui le mani sudano, le ginocchia tremano e hai difficoltà a portare a termine ciò che vorresti?

Sono tutte manifestazioni dell'ansia che molti bambini provano di fronte a una prestazione.

Sia che si tratti di gareggiare sui 100 metri, ballare nello spettacolo della scuola o parlare davanti a tutta la classe, il desiderio di fare bene è una motivazione potente, ma non certo priva di stress. La paura di sbagliare può essere schiacciante e ostacolare il raggiungimento dei risultati sperati.

È bene lasciare che i bambini esprimano le loro emozioni e ricordare loro che sentirsi nervosi è normale. L'ansia è il segno che abbiamo a cuore quello che stiamo facendo. Per impedire che aumenti in modo esponenziale basta mettere in pratica una semplice tecnica.

Nei momenti di ansia, il nostro modo di respirare cambia, i respiri si fanno brevi e accentuati. Questo attiva la nostra reazione di "attacco o fuga".

Per impedire che ciò accada, suggerisci ai bambini di concentrarsi sulla respirazione, espirando in modo lento, profondo e controllato. Questo li aiuterà a ritrovare la calma, attivando lo stato di "riposo e digestione". Durante l'espirazione, i bambini possono immaginare di emettere insieme all'aria un filo dorato, che avanza e avanza, mentre l'ansia svanisce.