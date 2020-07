Pratica vivendo nel momento presente

Queste strategie ti aiuteranno a concentrarti e ritrovare il tuo centro.

Nella vita di tutti i giorni, è facile perdersi nei nostri pensieri, soprattutto in questo periodo. In questo video, i Nike Master Trainer Branden Collinsworth e Alex Silver-Fagan offrono alcuni consigli per essere consapevoli e vivere nel presente, in qualunque situazione. Scopri come gestire lo stress, migliorare le tue prestazioni e focalizzarti nuovamente su ciò che è davvero importante con queste semplici strategie.



Lo yoga e la mindfulness hanno il potere di radicarci al presente, rammentandoci ciò che già abbiamo e chi siamo. Quindi, la prossima volta che ti senti travolgere dai pensieri sul futuro o dai rimpianti per il passato, prenditi un minuto per respirare e rimettere a fuoco. I Nike Master Trainer Branden Collinsworth e Alex Silver-Fagan sono qui per mostrarti come essere più consapevole durante la pratica dello yoga e nella vita quotidiana.