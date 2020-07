Podcast Trained: Perché gli esseri umani dormono

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer o atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



Dopo anni di ricerca, studi clinici e progressi nel campo delle biotecnologie, nessuno è ancora riuscito a comprendere il motivo esatto per cui gli esseri umani dormono. Ma il Dott. Matthew Walker, fondatore e direttore del Center for Human Sleep Science della University of California, Berkley, è seriamente intenzionato a scoprirlo. In questo episodio, Matthew, autore del bestseller del New York Times, Why We Sleep, ci offre una visione approfondita del modo in cui il sonno può migliorare tutto, dagli attacchi di fame all'umore e i livelli d'ansia fino ai tempi di reazione. Ci offre quindi cinque consigli adatti a tutti e da seguire subito per una buona notte di sonno.