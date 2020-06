Allenamenti facili e divertenti per i bambini

Distrai la mente

Questo allenamento ha lo scopo di far lavorare la parte inferiore del corpo e include anche dei movimenti piuttosto difficili. Allevia le tensioni facendo un gioco per tutta la famiglia mentre vi allenate. Questo servirà a far passare il tempo più velocemente in modo che la mente non sia concentrata solo sul lavoro muscolare.



All'inizio di ogni ripetizione, elencate a turno tutti i paesi il cui nome inizia per la lettera A. Quindi procedete con le altre lettere dell'alfabeto ogni volta che si cambia esercizio. Se qualcuno non riesce a trovare la risposta, dovrà fare delle ripetizioni in più.