Scopri gli outfit coordinati Nike per tutta la famiglia

Se cerchi un set semplice e confortevole, amato da tutti per i morbidi tessuti in cotone e il fit rilassato, scegli Club Fleece. Non a caso, è una delle linee Nike in fleece più vendute: confortevole, lavabile in lavatrice e disponibile in tutte le taglie. Per le felpe Club Fleece puoi scegliere i modelli con zip a metà lunghezza, cappuccio, girocollo e zip a tutta lunghezza per uomo, donna e bambini. Accosta la felpa a pantaloni jogger o shorts Club Fleece per avere il set completo.

Abbinamento suggerito: Nike Air Max 270

Per una scarpa dallo stile atletico da indossare tutti i giorni, dai uno sguardo a Nike Air Max 270. Opta per la classica versione in bianco e nero per tutta la famiglia o lascia che ognuno scelga una colorazione esclusiva, per variare un po'. Queste scarpe (anche nei modelli per neonati e bimbi piccoli) sono dotate di ammortizzazione Nike Air nella suola per maggiore comfort.