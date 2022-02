Il Nike Trainer Joe Holder parla del suo approccio alla salute

Dal giorno in cui è entrato in scena con le sue strategie di allenamento innovative, Joe Holder ha attratto persone di ogni tipo, dai grandi nomi del business a quelli della moda. Ma non è per i suoi clienti famosi che questo Nike Trainer è diventato una delle figure più influenti del settore. Lo ha fatto sfidando le regole e impegnandosi costantemente per rendere il fitness più accessibile e inclusivo. In questo episodio, Joe spiega alla presentatrice Jaclyn Byrer in che modo la sua famosa filosofia, l'Ocho System, ci consente di prenderci cura di noi e avere più strumenti per aiutare gli altri; perché la "Plant-Based Gang" è tutto tranne che una realtà esclusiva e perché gli esercizi brevi possono aiutare chiunque a inserire l'attività fisica nella propria routine. Inoltre, condivide con onestà le sue preoccupazioni sul mondo del fitness e delinea un approccio mentale semplice in grado di aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Le idee di Joe mostrano come le barriere che ci separano dalla salute e dal fitness non sono poi così difficili da abbattere e che, scegliendo di migliorarci, possiamo ispirare altri a fare lo stesso.