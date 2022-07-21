La transizione al calcio professionistico secondo Jaelin Howell

Podcast Trained: Il futuro del calcio con Jaelin Howell
Coaching
Hai mai pensato a cosa voglia dire scalare le classifiche del calcio statunitense? Vieni a scoprirlo insieme a Jaelin Howell, centrocampista della NWSL.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Come molti di noi, Jaelin Howell ha iniziato a praticare sport prima ancora di imparare a leggere. Ma a differenza nostra, la sua carriera l'ha portata a vestire le maglie della Nazionale femminile statunitense e del Racing Louisville FC. In questo episodio, la stella emergente del calcio si unisce alla conduttrice Jaclyn Byrer per illustrare nel dettaglio tutte le fasi di questo suo percorso. Ci parlerà del vantaggio di provenire da una famiglia di atleti, delle difficoltà legate allo sport universitario e di tutto l'allenamento necessario per passare dai club all'NCAA e al professionismo. Ci racconterà inoltre cos'ha imparato dalle donne che l'hanno preceduta, cosa si prova a giocare con i propri idoli d'infanzia e che tipo di eredità spera di lasciare.
"Penso che sia estremamente importante ispirare la prossima generazione, perché possa ammirarti non solo come giocatrice di calcio, ma anche come persona".
Jaelin Howell
Atleta Nike e centrocampista del Racing Louisville FC
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.