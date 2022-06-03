Come trovare la sicurezza in se stessi secondo la ex nuotatrice professionista Amanda Beard

Podcast Trained: più sicurezza nel tuo corpo con Amanda Beard
Coaching
Problemi di autostima e disturbo da dismorfismo corporeo: ce ne parla l'ex-nuotatrice professionista Amanda Beard.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Amanda Beard è cresciuta sotto i riflettori. A 14 anni è riuscita a salire sul podio olimpico, ha collezionato otto titoli nazionali di nuoto negli Stati Uniti ed è apparsa sulle copertine di numerose riviste sportive e di lifestyle. Ma la fama e la gloria hanno provocato un'incessante pressione da parte dei media, cosa che l'ha portata a lottare contro il disturbo da dismorfismo corporeo, la depressione e l'autolesionismo. In questo episodio, Amanda affianca la presentatrice Jaclyn Byrer per condividere la sua crescita sotto i riflettori nel mondo dello sport agonistico. Discuteranno della costante pressione a cui le atlete sono sottoposte e del perché tutto ciò è estremamente dannoso. Traendo ispirazione da una ritrovata fiducia in se stessa e una nuova felicità, Amanda ci parlerà di quanto sia importante per atleti, atlete e coach dare priorità all'autostima e al benessere.
"Vedo tantissime giovani atlete che, quando entrano nella fase della pubertà e vanno incontro ai numerosi cambiamenti del loro corpo, si sentono messe a dura prova e finiscono per abbandonare lo sport perché si sentono frustrate."
Amanda Beard
Quattro volte campionessa mondiale di nuoto e autrice
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire un ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.