Come trovare la sicurezza in se stessi secondo la ex nuotatrice professionista Amanda Beard

Amanda Beard è cresciuta sotto i riflettori. A 14 anni è riuscita a salire sul podio olimpico, ha collezionato otto titoli nazionali di nuoto negli Stati Uniti ed è apparsa sulle copertine di numerose riviste sportive e di lifestyle. Ma la fama e la gloria hanno provocato un'incessante pressione da parte dei media, cosa che l'ha portata a lottare contro il disturbo da dismorfismo corporeo, la depressione e l'autolesionismo. In questo episodio, Amanda affianca la presentatrice Jaclyn Byrer per condividere la sua crescita sotto i riflettori nel mondo dello sport agonistico. Discuteranno della costante pressione a cui le atlete sono sottoposte e del perché tutto ciò è estremamente dannoso. Traendo ispirazione da una ritrovata fiducia in se stessa e una nuova felicità, Amanda ci parlerà di quanto sia importante per atleti, atlete e coach dare priorità all'autostima e al benessere.