2 modi migliori per asciugare le scarpe senza danneggiarle

Alcune asciugatrici sono dotate di uno stendino progettato asciugare le scarpe, ma questa funzione è valida solo per alcuni tipi specifici di scarpe, ad esempio per le sneakers in cotone o in tela.Devi inoltre asciugare le scarpe a bassa temperatura per evitare di danneggiarle.Se l'asciugatrice non ha lo stendino per l'asciugatura, puoi appendere le scarpe, per i lacci, allo sportello.Ma anche con queste precauzioni se asciughi le scarpe in asciugatrice, non dureranno tanto a lungo.È meglio asciugare le scarpe con i fogli di giornale o con un ventilatore.