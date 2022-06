Quali sono i migliori pantaloni da golf Nike?

Molti pantaloni da golf Nike sono leggermente affusolati sulla gamba per un look sportivo su misura. I golfisti che preferiscono i modelli più ampi possono sceglierne uno con fit standard, come i pantaloni Nike Flex da uomo. Offrono maggiore agio intorno alla coscia e al bacino, e la gamba affusolata poggia sopra, e non dietro, la linguetta della scarpa da golf. Non per questo sono meno stilosi e, come suggerisce il nome stesso, sono elasticizzati, seguono i tuoi movimenti e sono dotati di tecnologia Dri-FIT per una pelle asciutta anche nelle giornate più calde. Per le golfiste, i pantaloni jogger da golf Nike Dri-FIT UV Victory offrono un fit confortevole, orli con risvolto e un tessuto gingham per uno stile raffinato e di classe. Pratici e funzionali, questi pantaloni hanno tasche foderate in mesh per riporre i tee e un segnapunti, e sono dotati di tecnologia Nike Dri-FIT.