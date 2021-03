In che modo migliorare l'agilità può prevenire le lesioni e ottimizzare le prestazioni

1. Parti dalla decelerazione.



Imparare come assorbire correttamente gli impatti e stabilizzare il corpo è la base dell'allenamento per l'agilità. "Devi testare i freni prima di azionare l'acceleratore", spiega Nunez. Ecco un rapido test per scoprire se hai le basi giuste da cui partire: dopo un breve riscaldamento, mettiti in posizione eretta con le gambe divaricate alla larghezza dei fianchi ed esegui uno squat il più rapidamente possibile, mantenendo la posizione in accosciata. Ondeggi un po' o sei stabile? "Se sei assolutamente stabile, significa che hai il pieno controllo della tua postura in un movimento dinamico. Ma se barcolli, aggiungere più forza o ampiezza, ad esempio trasformando lo squat in uno squat jump, sarebbe un disastro, perché il tuo corpo non sarebbe pronto a gestire un carico dinamico al momento dell'arresto", dice Nunez.



Se non riesci a stare in equilibrio, concentrati sul miglioramento della stabilità prima di portare il tuo lavoro sull'agilità al livello successivo. Ecco la proposta di Nunez: dalla posizione eretta, passa rapidamente a quella in equilibrio su una sola gamba per 3-5 secondi; quindi cambia gamba e ripeti per qualche serie. Se non riesci ancora a stare in equilibrio, incorpora più esercizi su una gamba sola nei tuoi allenamenti un paio di volte alla settimana.





2. Cambia direzione.



Una volta acquisita la stabilità, puoi iniziare a lavorare sull'agilità. Ma Nunez ti ricorda che "nella vita non esiste solo un piano lineare". Questo significa che i movimenti che compi non seguono una sola direzione. L'allenamento dovrebbe concentrarsi su tutti e tre i piani di movimento: sagittale (avanti e indietro), trasversale (rotazione da sinistra a destra o da destra a sinistra) e frontale (laterale).



"Disporre di un'agility ladder (scaletta) o crearne una con il gessetto o il nastro adesivo ti permette di eseguire tutti i tipi di movimento sui tre piani", aggiunge Nunez, dai movimenti in avanti e incrociati a quelli laterali. Il tuo obiettivo sarà sempre centrare il bersaglio, che sia all'interno della scala o all'esterno dei bordi, per affinare la tua consapevolezza spaziale. Col tempo acquisirai sicurezza e potrai aumentare la velocità in ogni direzione con meno rischi di inciampare o perdere la posizione al punto da non essere in grado di ristabilirla rapidamente, come spiega Nunez. Se non sai bene come eseguire gli esercizi con la scaletta, fai una rapida ricerca su Google e clicca solo sui link che presentano un trainer certificato e affidabile.





3. Attiva i riflessi.



Ora che stai migliorando i tuoi movimenti su ogni piano con meno probabilità di caduta, puoi concentrarti sull'ultima fase dell'allenamento per l'agilità: affinare i tuoi riflessi. Nunez afferma che gli esercizi come lanciare una pallina da tennis o una palla medica contro il muro e riprenderla, o anche semplicemente colpire un palloncino per tenerlo in aria, ti costringono ad azioni dinamiche in risposta all'imprevedibilità dei movimenti dell'oggetto. "Ti muovi su tutti i piani (squat, torsione, spostamento laterale) e devi accelerare, decelerare e fermarti a seconda delle esigenze, il che massimizza il controllo del corpo", prosegue Nunez. Col tempo, questo ti consente di fidarti dei tuoi schemi motori anche nelle azioni molto veloci, come spiega il Nike Master Trainer.



Se vuoi andare oltre, Nunez suggerisce di provare a lanciare la palla o colpire il palloncino verso un punto diverso ogni volta. Più ti alleni a spostarti senza sapere esattamente quale sarà la prossima mossa, più i tuoi riflessi si acuiranno.