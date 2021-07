Nuove vittorie: Megan Rapinoe e Sue Bird.

Sue Bird e Megan Rapinoe hanno definito grandezza e longevità nei loro rispettivi sport, ma il loro lascito va ben oltre le loro carriere.

Le nuove vittorie nascono ispirando le nuove generazioni. In questo incontro speciale, Sue e Megan parlano di come lo sport le ha cambiate.

SUE: Da dove cominciamo?

MEGAN: L'aspetto su cui torno sempre è il fatto che le atlete crescono in un ambiente davvero unico, soprattutto le professioniste. Al di fuori di esperienze come la mia nella nazionale e di Sue nella WNBA e nella nazionale di basket statunitense, le donne professioniste raramente si trovano insieme ad altre donne professioniste nella loro disciplina. Di solito sei da sola o in coppia. Quello è stato l'ambiente in cui ho lavorato.

SUE: Per me, è una combinazione di più fattori. Sei circondata da altre persone supercompetitive, magari più aggressive, più ambiziose. E dall'altro lato c'è la mia prospettiva: ciò che sono, cosa è importante per me, i miei valori, come gestisco le situazioni, qualunque esse siano. Lo sport mi ha insegnato un modo di vivere.

MEGAN: Ti fa capire come coesistere in questo mondo, come gestire i conflitti e le divergenze di opinione. Anche al di là della condivisione di uno spazio sicuro, ti rendi conto che anche altre persone stanno vivendo le stesse situazioni e arrivi a pensare: "Oh, allora è normale sentirsi in questo modo". Pensi a tutte le questioni relative allo sport femminile, come la sottorappresentanza e la scarsità di investimenti e poi ti ritrovi con altre persone che ti dicono: "No, mi sento così anch'io, mi sono sentita così anch'io in questa situazione".

SUE: È un'esperienza condivisa.