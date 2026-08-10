B-Girl India: lettera a me stessa nel futuro

Ovunque tu sia e qualunque sia la motivazione, una cosa è certa: la tua famiglia e i tuoi amici saranno sempre nella stanza accanto (o pronti a sentirti sui DM di Instagram).



La breakdance è la tua passione, ma esiste anche altro nella vita. E questa cosa mi piace. Per te è una priorità esserci per te stessa e le persone che ami. Non lasciare che questa cosa cambi.