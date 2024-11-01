La storia di Blazer

Un catalogo di quegli anni recita: "robusta e ben strutturata per dare il massimo supporto e comfort, Blazer HT è la scelta dei campioni da costa a costa". La "tomaia in esclusiva pelle di vitello" veniva collegata alla suola tramite un processo di vulcanizzazione (in cui un grande forno cementifica a caldo la tomaia con il battistrada in gomma), che a quei tempi solo poche fabbriche giapponesi erano in grado di realizzare.

Poco tempo dopo il lancio, Bruin e Blazer erano già disponibili in pelle scamosciata "nei colori nati per i vincenti". Ma questo non fu certo l'apice dell'ascesa di Blazer.

La star del basket professionistico George Gervin, detto "The Iceman", portava ai piedi un altro marchio quando iniziò a giocare in NBA. Gervin diventò il primo atleta Nike a ricevere una scarpa "personalizzata". Il suo modello Blazer sfoggiava sul tallone la scritta "ICEMAN" al posto di "NIKE".