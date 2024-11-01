La storia di Blazer
Department of Nike Archives
Scopri tutti i dettagli sul lancio di Blazer, la scarpa nata negli anni Settanta.
La storia di Nike Blazer ha inizio nei primi anni Settanta. La scarpa prende il nome dalla squadra di basket professionistico locale di Nike, i Portland Trail Blazers, che all'epoca era da poco entrata nel campionato NBA. Infatti, secondo il Department of Nike Archives, i primi atleti professionisti a portare in campo lo Swoosh furono proprio alcuni giocatori di questo quintetto.
All'inizio indossavano dei prototipi di Bruin del 1972. Data la loro somiglianza, Bruin viene spesso confusa con Blazer, ma nel dicembre del 1972 anche Blazer debuttava sul parquet.
Un catalogo di quegli anni recita: "robusta e ben strutturata per dare il massimo supporto e comfort, Blazer HT è la scelta dei campioni da costa a costa". La "tomaia in esclusiva pelle di vitello" veniva collegata alla suola tramite un processo di vulcanizzazione (in cui un grande forno cementifica a caldo la tomaia con il battistrada in gomma), che a quei tempi solo poche fabbriche giapponesi erano in grado di realizzare.
Poco tempo dopo il lancio, Bruin e Blazer erano già disponibili in pelle scamosciata "nei colori nati per i vincenti". Ma questo non fu certo l'apice dell'ascesa di Blazer.
La star del basket professionistico George Gervin, detto "The Iceman", portava ai piedi un altro marchio quando iniziò a giocare in NBA. Gervin diventò il primo atleta Nike a ricevere una scarpa "personalizzata". Il suo modello Blazer sfoggiava sul tallone la scritta "ICEMAN" al posto di "NIKE".
E mentre Nike faceva progressi nella tecnologia delle scarpe da basket, Blazer iniziava a farsi conoscere anche al di fuori del campo da gioco grazie agli skater. Tuttavia, è solo nel 2005 che Nike SB crea una sneaker Blazer da skate.
Da quel momento in poi, la versione SB e quella originale spiccano il volo, dando inizio a una serie di ambitissime collaborazioni nel corso degli anni.
Nel 1973, la pubblicità raffigurata qui è una delle prime a presentare prodotti a marchio Nike, tra cui Blazer, Cortez, Greco e Nike.
Da oltre cinquant'anni, Blazer è un modello iconico dal design praticamente inalterato. Non sono molte le scarpe nate nei primi anni Settanta di cui si possa dire la stessa cosa.
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