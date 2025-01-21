Entra in azione con disinvoltura e sfreccia in campo con Zion 4, la nuova scarpa del brand Jordan
Novità sui prodotti
Questa Zion di quarta generazione vanta un design che riprende i punti di forza della linea esclusiva, ossia potenza e velocità, migliorando al contempo l'ammortizzazione e la resistenza.
- Il design di Zion 4, la nuova scarpa del brand Jordan, mette in evidenza la forza e la velocità che caratterizzano lo stile di gioco della superstar NBA Zion Williamson.
- Alcune delle caratteristiche di punta sono la suola progettata con design computazionale che dona una maggiore resistenza sul parquet, insieme all'intersuola Cushlon 3.0 e all'unità Air Zoom Strobel parabolica a tutta lunghezza che offrono elasticità e ammortizzazione a doppio strato.
- La quarta silhouette firmata Zion sarà presto disponibile su Jordan.com e rivenditori selezionati.
Il brand Jordan ha dato il benvenuto alla quarta generazione di Zion nella sua linea di scarpe da basket esclusive. Creata per accentuare l'unione di forza e velocità per cui è famoso Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, Zion 4 pone maggiore enfasi su comfort e resistenza.
Progettata per entrare rapidamente in azione ed effettuare transizioni fluide da un movimento all'altro, Zion 4 a taglio basso rimane fedele alla struttura con sottopiede intercambiabile della versione precedente e mantiene la stessa attenzione a reattività, contenimento e protezione dagli urti. Quest'ultima versione presenta numerosi miglioramenti ed è ideale per chi cerca una sneaker comoda e resistente.
Le nuove caratteristiche della quarta generazione di Zion includono l'intersuola Cushlon aggiornata 3.0 e un'unità Air Zoom Strobel parabolica a tutta lunghezza. Questo doppio strato di ammortizzazione consente a cestisti e cestiste di agire rapidamente e atterrare in modo fluido. La suola progettata con design computazionale è ultraresistente nelle zone più soggette a usura e offre una trazione aggiuntiva dove serve di più.
Oltre alle nuove caratteristiche funzionali della silhouette, sono disponibili diverse nuove colorway eleganti e accattivanti. La scarpa sarà lanciata in Damascus Steel, una colorway d'impatto caratterizzata da un suggestivo accostamento di argento, nero, Pale Yellow e verde.
Ai motivi introdotti da Zion 3 si aggiungono altre due colorway. Mud to Marble, un'elegante colorway color cioccolato con dettagli in Pale Green, allude al duro lavoro per "uscire dal fango", come Williamson ha descritto il suo viaggio da una piccola città della Carolina del Sud all'NBA. Forged in Fire, una vivace combinazione di arancione, nero e bianco, richiama la strada percorsa dalla star del basket, dalle umili origini fino al successo. Inoltre, un'inedita colorway in bianco e nero aggiunge un tocco classico alla linea Zion 4.
Zion 4 sarà presto disponibile su Jordan.com e in punti vendita selezionati.