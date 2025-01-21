Entra in azione con disinvoltura e sfreccia in campo con Zion 4, la nuova scarpa del brand Jordan

Le nuove caratteristiche della quarta generazione di Zion includono l'intersuola Cushlon aggiornata 3.0 e un'unità Air Zoom Strobel parabolica a tutta lunghezza. Questo doppio strato di ammortizzazione consente a cestisti e cestiste di agire rapidamente e atterrare in modo fluido. La suola progettata con design computazionale è ultraresistente nelle zone più soggette a usura e offre una trazione aggiuntiva dove serve di più.



Oltre alle nuove caratteristiche funzionali della silhouette, sono disponibili diverse nuove colorway eleganti e accattivanti. La scarpa sarà lanciata in Damascus Steel, una colorway d'impatto caratterizzata da un suggestivo accostamento di argento, nero, Pale Yellow e verde.