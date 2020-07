La solitudine può essere un bene

Quest'ultima situazione può essere una naturale conseguenza dell'isolamento, in particolare se forzato, secondo un nuovo studio pubblicato su "The Lancet". E per alcuni, questa sensazione di solitudine può portare ad ansia, depressione o altri problemi di salute mentale. Se è il tuo caso, sappi che, paradossalmente, sei in buona compagnia.



Gli esseri umani sono animali sociali per natura. Abbiamo bisogno di famiglia e amici per sopravvivere mentalmente e fisicamente. È la combinazione di 86 miliardi di cellule nervose e di tutte le persone nella nostra rete sociale che ci aiuta a vivere bene, pensare più velocemente e lavorare meglio, afferma Stephanie Cacioppo, PhD, neuroscienziata e componente del Nike Performance Council specializzata in attitudine mentale e solitudine. E il tuo umore? Sì, la socializzazione ha effetto anche su quello, aggiunge Sari Chait, PhD, psicologa clinica e fondatrice del Behavioral Health & Wellness Center di Newton, nel Massachusetts. I tuoi cari possono farti sentire il loro sostegno e aiutarti a mantenere alto l'umore. Maggiore è il tuo grado di connessione con loro, suggerisce la ricerca, migliore è la tua salute emotiva.



Questo non significa che il tempo passato da soli, per scelta o meno, sia per forza una cosa negativa: può anche essere un lusso. "Passare del tempo in solitudine, ed esserne contenti, ci consente di concentrarci su noi stessi e sulle nostre esigenze", spiega Chait. Inoltre, avere del tempo extra da dedicarsi è un'opportunità concreta per rispolverare vecchi hobby abbandonati, stabilire nuovi obiettivi, affinare la propria capacità di affrontare le situazioni e, in un certo senso, costruire relazioni più sane. E senza il brusio del mondo esterno a interromperti, potrai apprezzare al meglio tutti questi vantaggi.



Ecco come sfruttare al massimo la tranquillità.