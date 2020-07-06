La famiglia di ghiaccio

L'allenamento in famiglia dovrebbe essere divertente, e questo lo è di sicuro! Raduna la famiglia per scoprire chi riesce a trasformarsi in una statua di ghiaccio, senza sciogliersi subito.



Mantieni la posizione! Riunisci la famiglia e preparatevi a raggiungere la massima concentrazione con la mente, e il corpo, mantenendo la posizione di squat e piegamenti. Quando la situazione diventa difficile, ricorda: la famiglia che si allena insieme, cresce insieme.