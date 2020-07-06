La famiglia di ghiaccio
Coaching
Di Nike Training
Chi ha più forza in famiglia? Scopritelo con questo allenamento divertente ed efficace.
L'allenamento in famiglia dovrebbe essere divertente, e questo lo è di sicuro! Raduna la famiglia per scoprire chi riesce a trasformarsi in una statua di ghiaccio, senza sciogliersi subito.
Mantieni la posizione! Riunisci la famiglia e preparatevi a raggiungere la massima concentrazione con la mente, e il corpo, mantenendo la posizione di squat e piegamenti. Quando la situazione diventa difficile, ricorda: la famiglia che si allena insieme, cresce insieme.
L'allenamento
Iniziate l'allenamento tutti insieme. A turno, una persona dovrà gridare "Statue!". A questo punto, tutti si trasformano in statue di ghiaccio e l'allenamento viene messo in pausa. La posizione va mantenuta il più a lungo possibile fino allo "scioglimento", cioè fino alla resa, di una delle statue. Si va avanti fino all'ultima statua che riesce a restare nella sua posizione. Continuate ad alternare fasi di congelamento e scioglimento per tutta la durata dell'allenamento.
L'allenamento
Iniziate l'allenamento tutti insieme. A turno, una persona dovrà gridare "Statue!". A questo punto, tutti si trasformano in statue di ghiaccio e l'allenamento viene messo in pausa. La posizione va mantenuta il più a lungo possibile fino allo "scioglimento", cioè fino alla resa, di una delle statue. Si va avanti fino all'ultima statua che riesce a restare nella sua posizione. Continuate ad alternare fasi di congelamento e scioglimento per tutta la durata dell'allenamento.