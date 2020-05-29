Insegnare ai bambini a contribuire

Una delle prime cose che puoi fare è far sapere ai bambini che la loro opinione è fondamentale. Chaima afferma: "Presso la Fundació Barça, tutti i ragazzi e le ragazze hanno un posto in cui possono parlare e giocare. Quindi, lascia che siano loro a guidare e proporre giochi e sfide".



Contribuendo in maniera costante, impareranno a prendere l'iniziativa. "È importante che i bambini si sentano responsabili delle proprie scelte", spiega Chaima. Se i bambini sono timidi o riluttanti e non vogliono scegliere un'attività da fare, assegna ruoli e responsabilità in modo che tutti si sentano partecipi. Chaima ritiene importante che i bambini "sentano di far parte dell'intero processo. In questo modo, avranno un maggiore senso di sicurezza e autostima".