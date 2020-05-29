Insegnare ai bambini a contribuire
Movimento
Di Nike Training
Perché offrire ai bambini la possibilità di scegliere li aiuta a essere più coinvolti nel gioco.
Sei alla ricerca di modi per motivare i tuoi bambini a muoversi? In questo articolo, scoprirai uno dei sei principi di coaching per i bambini: contribuire. Si tratta di dare ascolto ai bambini e aiutarli ad avere fiducia nelle proprie scelte.
Quando hanno tanto tempo libero a disposizione, i bambini tendono a impigrirsi. Per questo, vogliamo condividere con te i sei principi di coaching di Made to Play, l'impegno di Nike per aiutare i bambini a essere attivi. Di seguito, Chaima, educatrice del progetto presso Fundació Barça, offre qualche consiglio su come convincere i bambini a fare sport in casa.
Sono i bambini a decidere
Una delle prime cose che puoi fare è far sapere ai bambini che la loro opinione è fondamentale. Chaima afferma: "Presso la Fundació Barça, tutti i ragazzi e le ragazze hanno un posto in cui possono parlare e giocare. Quindi, lascia che siano loro a guidare e proporre giochi e sfide".
Contribuendo in maniera costante, impareranno a prendere l'iniziativa. "È importante che i bambini si sentano responsabili delle proprie scelte", spiega Chaima. Se i bambini sono timidi o riluttanti e non vogliono scegliere un'attività da fare, assegna ruoli e responsabilità in modo che tutti si sentano partecipi. Chaima ritiene importante che i bambini "sentano di far parte dell'intero processo. In questo modo, avranno un maggiore senso di sicurezza e autostima".
"È importante che i bambini si sentano responsabili delle proprie scelte."
Chaima, Fundació Barça
Variare è importante
Crea un mix di giochi ed esercizi per coinvolgere maggiormente i bambini e fare in modo che siano sempre in movimento. Chaima afferma: "Consenti ai bambini di aprirsi ed esprimersi". In questo modo, saranno liberi di dire, ad esempio, che non hanno voglia di giocare a calcio e che vogliono fare qualcosa di diverso. Non esiste un modo sbagliato di giocare. È più importante dare loro la possibilità di esprimere la propria opinione. Chaima incoraggia le persone con cui lavora a "pensare autonomamente e non farsi guidare dalla consuetudine". Ricorda, non prendere le cose troppo seriamente. In fondo, sono bambini. E i bambini devono giocare.