Nike lancia la scarpa da gara Vaporfly 3

Nike ha rivelato la sua nuova scarpa da running, Vaporfly 3. New entry nella famiglia delle scarpe da gara di Nike, Vaporfly 3 è progettata per offrire ritorno di energia e stabilità maggiori. Queste innovazioni sono rese possibili da una tecnologia di design aggiornata, visibile nella geometria dell'intersuola e nella tomaia in filato Flyknit.

Il processo di ricerca e sviluppo di questa scarpa poggia le basi sul successo del modello Vaporfly 2, che ha ispirato il team di designer Nike a mettere l'atleta sempre al centro di ogni innovazione e miglioramento. Il risultato è una scarpa dal maggiore ritorno di energia e che offre andatura e transizioni più fluide.

Il team di designer Nike voleva migliorare la scarpa: per farlo, è partito da alcuni elementi del modello precedente, quali il piatto suola Flyplate in fibra di carbonio a tutta lunghezza e l'intersuola ZoomX, che donano una sensazione di propulsione. Lo dichiara il comunicato stampa che annuncia il lancio della scarpa. Il design convesso della famosa intersuola si abbina a stabilità e reattività intorno all'avampiede, per agevolare transizioni fluide.