Nike lancia la scarpa da gara Vaporfly 3

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Questa scarpa offre un'andatura fluida, una maggiore stabilità e una calzata leggera.

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Nike lancia la scarpa da gara Vaporfly 3

Data di pubblicazione originale: 13 febbraio 2023

Cosa devi sapere:

  • Nike ha lanciato la scarpa da gara Vaporfly 3, che punta a offrire ritorno di energia e stabilità maggiori rispetto ai modelli precedenti.
  • La nuova versione presenta una geometria dell'intersuola Nike ZoomX, che aggiunge comfort e stabilità.
Nike lancia la scarpa da gara Vaporfly 3

Nike ha rivelato la sua nuova scarpa da running, Vaporfly 3. New entry nella famiglia delle scarpe da gara di Nike, Vaporfly 3 è progettata per offrire ritorno di energia e stabilità maggiori. Queste innovazioni sono rese possibili da una tecnologia di design aggiornata, visibile nella geometria dell'intersuola e nella tomaia in filato Flyknit.

Il processo di ricerca e sviluppo di questa scarpa poggia le basi sul successo del modello Vaporfly 2, che ha ispirato il team di designer Nike a mettere l'atleta sempre al centro di ogni innovazione e miglioramento. Il risultato è una scarpa dal maggiore ritorno di energia e che offre andatura e transizioni più fluide.

Il team di designer Nike voleva migliorare la scarpa: per farlo, è partito da alcuni elementi del modello precedente, quali il piatto suola Flyplate in fibra di carbonio a tutta lunghezza e l'intersuola ZoomX, che donano una sensazione di propulsione. Lo dichiara il comunicato stampa che annuncia il lancio della scarpa. Il design convesso della famosa intersuola si abbina a stabilità e reattività intorno all'avampiede, per agevolare transizioni fluide.

Nike lancia la scarpa da gara Vaporfly 3

La colorway inaugurale rende omaggio al lungo processo di design e vanta dettagli come la grafica che riporta il numero di prototipi testati, 57. Inoltre, il team di design ha aggiunto anche un richiamo alla prima Vaporfly, parte del progetto Breaking2 del 2017.

Elliott Heath, Nike Running Senior Footwear Product Manager: "La colorway Prototype di Vaporfly 3 è l'ennesimo riferimento al nostro processo di sviluppo: a ispirare e guidare il percorso di innovazione dall'inizio alla fine è il feedback degli atleti e di chi corre ogni giorno".

Al lancio il 6 marzo, la colorway Prototype di Nike Vaporfly 3 sarà disponibile su Nike.com e presso i rivenditori selezionati. Tieni d'occhio i lanci delle prossime colorway.

Data di pubblicazione originale: 13 febbraio 2023

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