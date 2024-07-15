Nike lancia la scarpa da trail running Ultrafly

Dopo oltre due anni di test rigorosi e di sviluppo del modello in collaborazione con atleti professionisti di Nike Trail, i designer di Nike Running hanno creato Nike Ultrafly, la prima scarpa da trail running del brand con una piastra in carbonio nella suola. Il modello Ultrafly è pensato nello specifico per le esigenze dei trail runner che desiderano partecipare a gare e correre sui sentieri con un'andatura veloce.

Nel 2021, i designer di Nike Running hanno deciso di creare una scarpa per le gare di corsa su sterrato, perfezionando quanto appreso dalle innovazioni aziendali dei modelli da corsa su strada, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche dei trail runner. Tyler Green, atleta di Nike Trail, è stato il primo a collaudare il modello originale del team per oltre 1600 chilometri di allenamento e nella Western States Endurance Run di 160 chilometri, classificandosi tra i primi cinque per tre gare consecutive.