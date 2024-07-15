Nike presenta la tecnologia ReactX, che punta a ottimizzare il ritorno di energia e a ridurre l'impronta di carbonio

ReactX: Nike lancia la tecnologia per ottimizzare il ritorno di energia e ridurre l'impronta di carbonio
Novità sui prodotti
La nuova schiuma è stata testata per un periodo di cinque anni per valutarne gli sviluppi.
Data di pubblicazione originale: 13 luglio 2023
Cosa devi sapere:
- La tecnologia Nike ReactX, presente nella linea di scarpe Infinity React del brand, migliora il ritorno di energia.
- La schiuma è stata perfezionata nel corso di 5 anni, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni sportive e ridurre l'impatto ambientale del materiale.
Oggi, Nike ha rivelato la nuova versione della sua avanzata tecnologia della schiuma: ReactX. Dopo 5 anni di test, il brand di abbigliamento sportivo ha incorporato la sua schiuma aggiornata nel modello InfinityRN 4, per ottenere un maggiore ritorno di energia rispetto alla schiuma Nike React, la tecnologia usata in precedenza per le scarpe di questa collezione.
Oltre a offrire ottime prestazioni nel running, questa schiuma contribuisce anche a ridurre l'impronta di carbonio generale di Nike. In un comunicato stampa, che ha annunciato questi aggiornamenti, si legge: "ReactX è progettata per ridurre del 43% l'impronta di carbonio di un paio di intersuole, grazie alla minore quantità di energia utilizzata nel processo produttivo e all'aumento del ritorno di energia, pari al 13%".
Per raggiungere questo risultato, lo staff di Nike ha monitorato gli sviluppi ed eseguito test per 5 anni, durante i quali sono stati presi in considerazione diversi metodi produttivi, tutti con l'atleta al centro del design. Il team di designer ha anche valutato come poter contribuire a ridurre l'impronta di carbonio del processo produttivo.
Viene considerato lo stampaggio a iniezione, secondo Nike, è un metodo produttivo più semplice rispetto a quelli usati in passato. Inoltre, ha il vantaggio di contribuire a ridurre l'impronta di carbonio. La schiuma realizzata tramite stampaggio a iniezione, tuttavia, crea prodotti dal minore ritorno di energia, a discapito delle prestazioni sportive. Al contrario, lo stampaggio e compressione, usato in precedenza, permette di produrre schiume reattive dal maggiore ritorno di energia, ma con un'impronta di carbonio più elevata.
A soluzione del dilemma, Nike ha creato ReactX, con l'obiettivo di raggiungere il punto di equilibrio tra le esigenze prestazionali dei runner e l'impatto ambientale derivato dalla produzione della schiuma tramite stampaggio a iniezione. Grazie alla nuova tecnologia e allo stampaggio a iniezione, la schiuma offre un alto ritorno di energia con una ridotta impronta di carbonio.
Oltre alla schiuma ReactX, i modelli Nike InfinityRN 4 presentano anche un morbido collare, che offre supporto, e una tomaia traspirante, realizzata in materiale Nike Flyknit. Quest'ultimo, secondo il comunicato stampa, offre maggiore flessibilità e contenimento, oltre a generare in media il 60% di scarti in meno rispetto al processo produttivo delle tomaie tradizionali.
Nike InfinityRN 4 sarà disponibile dal 13 luglio su Nike.com e presso rivenditori selezionati.