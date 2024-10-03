I migliori leggings Nike per la maternità
Guida agli acquisti
I migliori modelli per le future mamme e le neomamme.
Comfort e flessibilità sono indispensabili durante la gravidanza. I migliori leggings per la maternità ti fanno sentire a tuo agio quando li indossi, si adattano al corpo che cambia, offrono il sostegno ideale avvolgendo la pancia che cresce e sono abbastanza versatili da accompagnarti per lungo tempo anche dopo la gravidanza.
Qui troverai una selezione dei nostri migliori modelli per la maternità e scoprirai quali caratteristiche li rendono così speciali.
Sei caratteristiche che rendono unici i leggings Nike per la maternità
I migliori capi Nike per la maternità fanno parte delle linee Zenvy (M) e Nike One (M). Queste collezioni includono leggings e shorts da ciclista dal design esclusivo rigorosamente testati dalle donne prima, durante e (molto) dopo la gravidanza.
"I leggings Zenvy (M) sono pensati per le donne in dolce attesa o che si apprestano a iniziare questa fase della vita. Sono realizzati per accompagnarti lungo tutto il percorso della maternità, che non termina certo con la gravidanza", spiega Emily Polkow, Lead Product Line Manager, Global Apparel, di Nike. "Abbiamo aggiunto delle tasche esterne alla versione classica perché sappiamo quanto siano importanti per chi ha molto da gestire. Inoltre, abbiamo creato una fascia in vita ancora più alta, con design incrociato sul retro per darti maggiore agio e flessibilità. Poi, sono realizzati in InfinaSoft, il materiale due volte più elasticizzato dello spandex che è così morbido da rendere questi leggings per la maternità un capo indispensabile".
Anche i leggings Nike One (M) sono tra i migliori perché "offrono comfort, sostegno e flessibilità per mantenerti attiva durante tutte le fasi della gravidanza e della maternità", afferma Polkow. "Il materiale è davvero morbidissimo, con una finitura manopesca opaca da sfoggiare con i colori e le stampe che ami, per continuare a esprimere il tuo stile e la tua personalità. E il loro prezzo è davvero conveniente".
1. Un tessuto elasticizzato che cresce insieme a te
Il tessuto dei leggings per la maternità deve potersi adattare al pancione.
I leggings e gli shorts da ciclista a vita alta a sostegno leggero Zenvy (M) di Nike offrono spazio extra dove più serve. Il tessuto morbido ed elasticizzato si adatta al tuo corpo che cambia, accompagnandoti con naturalezza in ogni movimento.
I leggings e gli shorts da ciclista a vita alta Nike One sono realizzati in tessuto zonale elasticizzato che si espande senza mai perdere la sua struttura sostenitiva.
Entrambi i modelli si allungano e mantengono la propria forma per un comfort ideale prima, durante e dopo la gravidanza.
2. Tessuto leggero e traspirante per il tuo comfort
Nike ha puntato sul comfort per l'intera linea di leggings e capi da workout. Durante la gravidanza, sintomi come gli indolenzimenti muscolari e le fluttuazioni della temperatura corporea ti portano a cercare capi da workout confortevoli e facili da indossare.
I leggings e gli shorts da ciclista Zenvy e Nike One offrono freschezza e comfort ideali grazie alla tecnologia Dri-FIT traspirante, i morbidi materiali e le cuciture minimal.
Nike ha trasformato il modello Zenvy più venduto per rendere disponibile l'apprezzatissimo tessuto InfinaSoft nei tuoi leggings per la maternità. InfinaSoft è come una seconda pelle, che dona sostegno e struttura per la pancia che cresce.
Il morbido tessuto di peso medio della collezione per la maternità Nike One avvolge il tuo corpo all'insegna del comfort e del supporto, e accompagna ogni tuo movimento durante la gravidanza e oltre.
3. Tasche per tutti i tuoi oggetti indispensabili
Le tasche semplificano la vita, e le giornate diventano più facili durante la gravidanza e il periodo post partum se puoi contare sullo spazio che ti serve per il telefono, le chiavi o un ciuccio di scorta.
I modelli per la maternità Zenvy e gli shorts da ciclista Nike One sono dotati di pratiche e capienti tasche laterali per riporre il tuo smartphone e altri oggetti. Che tu preferisca le tasche esterne (Zenvy) oppure interne (Nike One), con i leggings e gli shorts da ciclista Nike per la maternità puoi riporre in modo pratico e veloce i tuoi oggetti.
4. Strutturati per dare al pancione il sostegno di cui ha bisogno
I migliori leggings per la maternità non offrono semplicemente spazio alla tua pancia per crescere, ma ti danno anche il sostegno per muoverti in totale comfort mentre alleviano la pressione sulla zona lombare. Inoltre, questi modelli esclusivi ti permettono di ripiegare la fascia in vita quando l'unica cosa che vuoi fare è rilassarti un po'.
I leggings e gli shorts da ciclista a vita alta Zenvy di Nike avvolgono delicatamente la pancia che cresce e le donano allo stesso tempo il sostegno ideale. I modelli per la maternità Nike One sono ancora più strutturati e sostenitivi. Puoi ripiegare in modo pratico la fascia in vita di entrambi per passare direttamente dall'allenamento al divano.
5. Fasce in vita che non si scompongono
È difficile che la fascia in vita dei leggings a vita alta rimanga ferma in posizione, anche se non sei in dolce attesa. Ma quando la pancia dell'ultimo trimestre inizia a tirare in vita, solo i migliori leggings per la maternità possono essere all'altezza della situazione.
Nike ha progettato i suoi leggings e shorts da ciclista Zenvy per la maternità con una fascia ancora più alta per evitare il più possibile che si arrotoli, pizzichi o scivoli sulla pelle.
6. Facili da lavare e rilavare
Durante e dopo la gravidanza, la lavatrice è la panacea per qualunque tipo di capo. Quando sei in dolce attesa o ti prendi cura di un bebè, hai bisogno di capi da workout che puoi mettere in lavatrice senza pensarci due volte.
I leggings e gli shorts da ciclista per la maternità Nike Zenvy (M) e Nike One sono lavabili in lavatrice e abbastanza resistenti da poter essere indossati, lavati e rilavati per anni a venire.
Domande frequenti
Di quale materiale sono fatti i migliori leggings per la maternità?
I migliori leggings per la maternità sono realizzati in diversi tessuti. Tuttavia, i materiali e la struttura ideali offrono sostegno, comfort ed elasticità per rispondere alle esigenze del tuo corpo prima, durante e dopo la gravidanza. In Nike, gli esperti consigliano anche i tessuti traspiranti per mantenere la pelle fresca quando ti alleni o ti rilassi.
Occorre indossare leggings pensati appositamente per la maternità durante la gravidanza?
Puoi tranquillamente indossare dei normali leggings a vita alta molto elasticizzati durante le prime fasi della gravidanza. Nel terzo trimestre, quando la pancia cresce fino a raggiungere il suo apice, i modelli nati appositamente per la maternità offrono spazio, copertura e struttura per sostenerti al meglio.
Testo di Sarah du Rivage-Jacobs