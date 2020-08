Impara a fissare micro-obiettivi

A tutti è capitato di fissare degli obiettivi. Farlo è semplice, dopotutto sognare in grande può essere davvero divertente. Il difficile è impegnarsi per trasformare i sogni in realtà.

Il mio consiglio è prendere un macro-obiettivo e suddividerlo in micro-obiettivi più specifici e più immediati da realizzare.

Ad esempio, ho dei clienti che dicono che il loro obiettivo è "mettersi in forma". Un gran bell'obiettivo. Ma è facile da rimandare a domani, perché non prevede un limite di tempo, né un modo quantificabile per misurare se si è sulla strada giusta o no.

Allora chiedo ai clienti di scendere nel dettaglio e provare a essere più specifici. "Voglio mettermi in forma e perciò inizierò ad allenarmi". Ok, bene, ma non è ancora abbastanza specifico.