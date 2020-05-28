Impara a fissare micro-obiettivi
Coaching e alimentazione
Di Betina Gozo
Come trasformare i grandi sogni in traguardi perseguibili e raggiungibili.
A tutti è capitato di fissare degli obiettivi. Farlo è semplice, dopotutto sognare in grande può essere davvero divertente. Il difficile è impegnarsi per trasformare i sogni in realtà.
Il mio consiglio è prendere un macro-obiettivo e suddividerlo in micro-obiettivi più specifici e più immediati da realizzare.
Ad esempio, ho dei clienti che dicono che il loro obiettivo è "mettersi in forma". Un gran bell'obiettivo. Ma è facile da rimandare a domani, perché non prevede un limite di tempo, né un modo quantificabile per misurare se si è sulla strada giusta o no.
Allora chiedo ai clienti di scendere nel dettaglio e provare a essere più specifici. "Voglio mettermi in forma e perciò inizierò ad allenarmi". Ok, bene, ma non è ancora abbastanza specifico.
"Qual è il micro-obiettivo più piccolo in cui puoi scomporre il tuo macro-obiettivo?"
Betina Gozo
"Voglio mettermi in forma, quindi inizierò ad allenarmi tre volte alla settimana per il prossimo mese". Perfetto! Ora hai un obiettivo che puoi raggiungere.
O magari il tuo obiettivo è "mangiare in modo più salutare". Detto così è troppo vago da sembrare quasi impossibile da realizzare.
Quali piccole azioni concrete puoi intraprendere per avvicinarti al tuo macro-obiettivo? Trasforma queste azioni nei tuoi micro-obiettivi.
Passa a "Questa settimana eliminerò le bevande gassate dalla mia dieta". O "Questa settimana, come snack serale, sceglierò un frutto al posto degli orsetti gommosi". Dire "Non posso mangiare gli orsetti gommosi" ti metterebbe di sicuro di malumore. Suona come una restrizione, non un obiettivo. Riformula la frase in modo che sia chiaro che è qualcosa che fai per raggiungere un obiettivo più grande.
Se perseguirai i tuoi micro-obiettivi, allenandoti tre volte alla settimana o sostituendo una caramella con un frutto, ti assicuro che vedrai grandi risultati.