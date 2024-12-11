Cos'è la cuffia dei rotatori e quali sono alcuni esercizi per allenarla?

Molte persone non prestano abbastanza attenzione alle proprie cuffie dei rotatori.

"Questo gruppo di muscoli è una delle parti più importanti della spalla", spiega Duane Scotti, personal trainer certificato APTA, dottore in fisioterapia, Ph.D. e fondatore di Spark Healthy Runner. "È composto da quattro muscoli e tendini principali, che permettono di sollevare oggetti e muovere le braccia in tutte le direzioni".

Le cuffie dei rotatori, quindi, sono essenziali per svolgere tutte le attività quotidiane, e anche per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

"Quella della spalla è l'articolazione più mobile del corpo", spiega Alexis Shoope, personal trainer certificata APTA, dottoressa in fisioterapia, specialista clinica in ortopedia, dietista e trainer di forza e preparazione fisica, nonché fondatrice di PIONE3R Physical Therapy & Wellness. "Per questo motivo, fa affidamento sulla stabilità offerta dai muscoli. Poiché i muscoli della cuffia dei rotatori sono collegati direttamente all'articolazione, svolgono un ruolo importantissimo".

Senza i muscoli della cuffia dei rotatori, svolgere le normali azioni quotidiane sarebbe praticamente impossibile. Stiamo parlando di allacciare il reggiseno, spazzolare i capelli, lanciare una palla, usare una racchetta da tennis o prendere un oggetto in alto su uno scaffale, ad esempio.