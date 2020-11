Gli effetti degli zuccheri sull'organismo

Ed ecco perché: la struttura chimica di tutti i carboidrati, verdure comprese, include zucchero per natura. Quando consumi carboidrati, in forma solida o liquida, l'apparato digerente scompone le molecole di zucchero più grandi in più piccole, così da essere assorbite nel flusso sanguigno, come afferma Lauren Antonucci, RDN, dietologa sportiva accreditata e proprietaria di Nutrition Energy di New York. A questo punto, il pancreas rilascia insulina per consentire allo zucchero di penetrare in cellule, muscoli e fegato, dove viene poi utilizzato come fonte di energia oppure immagazzinato per uso futuro.



Quando esageri con i dolciumi (e capita a tutti), i livelli di zucchero nel sangue si innalzano vertiginosamente, portando il corpo a produrre l'insulina necessaria a controbilanciare questo effetto. Tali livelli, d'altra parte, possono abbassarsi altrettanto repentinamente dando luogo a un marcato calo energetico. Se cerchi di ovviare a questa perdita assumendo altri zuccheri, il processo ricomincia da capo, come spiega Antonucci.



Se hai la tendenza a esagerare con gli zuccheri, la tua scorta "per il futuro" tende a depositarsi nelle cellule grasse, le quali, quando mangi più di quanto il tuo corpo ha bisogno, possono farti aumentare di peso. Questo spiegherebbe il motivo per cui alcuni studi hanno dimostrato quanto limitare l'assunzione di zucchero aggiunto (ne parleremo in dettaglio a breve) possa giovare alla salute del cuore riducendo il rischio di malattie, ma anche aiutare a tenere sotto controllo il peso e avere effetti benefici persino sulla pelle e sul sonno.



Gli alimenti integrali come il mango, che contengono zuccheri naturali, sono inoltre ricchi di sostanze nutritive come fibre, vitamine, minerali e antiossidanti, e hanno di conseguenza un minore impatto sull'organismo. "La fibra rallenta la digestione, quindi il picco e il successivo calo glicemico saranno meno marcati", afferma Jessica Cording, dietologa accreditata e autrice di "The Little Book of Game Changers: 50 Healthy Habits for Managing Stress and Anxiety". Se accompagni l'alimento a proteine e grassi, presenti ad esempio nel burro di arachidi o nel formaggio, controbilancerai ulteriormente il picco per un'energia più duratura.