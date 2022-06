Dai nuova vita alle vecchie sneakers con ingredienti naturali

Parlaci del tuo lavoro.

"Il mio compito è cercare di comprendere fino in fondo le esigenze dei nostri clienti per creare prodotti che possano apprezzare. In sostanza, cerco di risolvere problemi legati ai materiali in modo creativo, sostenibile e circolare."



Com'è nata la tua passione per le sneakers?

"Il mio legame con le sneakers affonda le radici nei momenti felici passati con la mia famiglia. Quando mi trasferii a Los Angeles dall’Indonesia, nel 2005, non parlavo inglese e i miei cugini non parlavano indonesiano, ma riuscimmo comunque a creare un legame attraverso le sneakers. Mi portavano ai nuovi lanci e io facevo nuove amicizie mentre aspettavo in fila. Quella delle sneakers è una community che mi fa sentire la benvenuta."



Quali tratti della tua personalità esprimi nel lavoro e nella vita?

"Sono una persona adattabile, estroversa; un vero Capricorno. Mi piace provare cibi che non conosco, esplorare i negozi vintage, i mercatini dell'usato, cose così. Per questo le mie scarpe devono essere comode, sono sempre in giro!"