Dai nuova vita alle vecchie sneakers con ingredienti naturali

Che cos'è il Blue Ribbon Studio?

"Il Blue Ribbon Studio, o BRS, è il fulcro culturale, creativo e comunitario del design Nike. Siamo l'epicentro del design creativo di Nike. È un luogo in cui i designer possono sperimentare."



Parlaci del tuo lavoro.

"In qualità di footwear design specialist presso il BRS, ho il compito di offrire supporto agli altri designer, di promuovere un approccio creativo che mescoli gusti, texture e forme diversi. Sono come il latte nella ciotola dei cereali. Latte d'avena, ovviamente."



Cosa ti ha portato fin qui?

"Ho studiato architettura all'università e sono entrata per la prima volta in Nike come 3D footwear designer circa tre anni fa."



Quali tratti della tua personalità esprimi nel lavoro e nella vita?

"Mi piace esplorare e tuffarmi a capofitto! Sono curiosa, mi piace imparare cose nuove e cerco di portare un po' di leggerezza in tutto quello che faccio."