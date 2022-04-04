Dai nuova vita alle vecchie sneakers con ingredienti naturali

Rimetti a nuovo le tue vecchie sneakers con arance, noci e farina!
Innovazione
Proprio così! Scopri insieme ai footwear designer di Nike come far durare più a lungo le tue sneakers grazie a tre semplici tecniche "casalinghe" e ingredienti naturali.
"Toccare con mano" è una serie per imparare una tecnica tattile con l'aiuto di esperti.
"Sono una vegetariana di classe A+ e una vegana di classe A-", dice scherzando Aja Zarrehparvar, footwear design specialist, parlando della ricetta naturale per tingere le sneakers che sta per presentarci.
Attraverso le nostre scelte alimentari o il modo in cui ci prendiamo cura delle nostre scarpe, tutti cerchiamo di adottare uno stile di vita più sostenibile. Ma le azioni individuali possono davvero generare un cambiamento a livello sociale?
Aja è convinta di sì. "La cultura determina ciò che è cool e ciò che non lo è", afferma. "Se la cultura continua a incoraggiare la rimessa a nuovo delle scarpe che possediamo, la personalizzazione, il recupero degli oggetti, allora possiamo rendere la sostenibilità emblema indiscusso di ciò che è cool!"
Ecco la nostra conduttrice, Aja Zarrehparvar (a destra) e la nostra ospite, Indah Nur.
Anche se alla maggior parte di noi potrebbe sembrare bizzarro (almeno fino a oggi!) mettere a mollo un paio di scarpe in acqua calda insieme a delle barbabietole per combattere il cambiamento climatico, per Aja si tratta di normale routine lavorativa.
"Il mio ruolo, qui, è offrire a tutti i designer di Nike nuovi stimoli per esplorare, sognare, scoprire e continuare a entusiasmarsi per nuovi procedimenti e nuovi approcci", ci racconta Aja a proposito del suo lavoro presso il Blue Ribbon Studio, lo spazio che Nike ha dedicato ai creativi all'interno del proprio campus. "A volte si fanno degli errori, ma è proprio così che si scoprono cose nuove e che si trovano nuove soluzioni ai problemi!"
Che ne dici di provare a usare il pensiero innovativo (e un po' di olio di gomito) per risolvere qualche problema pratico con le tue sneakers? Continua a leggere per scoprire come pulire, tingere e incollare le tue scarpe con le tecniche sostenibili che Aja e la sua collega designer Indah Nur usano a casa.
Nota: alcune operazioni prevedono l'utilizzo di liquidi caldi, per cui è richiesta la supervisione di un adulto, oltre all'uso di occhiali e guanti di sicurezza.
1. Come mantenere come nuove le tue sneakers usando ciò che hai in casa
Sei il tipo di persona che ama mantenere le sneakers sempre immacolate, come appena comprate, o preferisci un look vissuto, di quelli che migliorano nel tempo? Una cosa è certa: "Se ti prendi cura delle tue cose, dureranno più a lungo", come dice Indah, che è specializzata nella progettazione di sneakers a prova di bambini. Se non sai orientarti tra i mille consigli e le mille tecniche che si trovano in giro, inizia dalle basi. E senza muoverti da casa, sfruttando strumenti che forse hai già in cucina o in bagno! Guarda il video qui sopra per scoprire tutti i dettagli.
Curiosità: le unità Nike Air, come molti
altri tipi di plastica, possono appannarsi nel tempo a causa
dell'ossidazione. Ma non preoccuparti, abbiamo aggiunto
un consiglio per farle tornare come nuove.
Dai un'occhiata!
Consiglio extra: alternare più paia di sneakers non è solo un vantaggio per i tuoi outfit, ma può aiutarti a mantenere le tue scarpe più nuove, più a lungo. I tecnici della qualità di Nike ci hanno spiegato che, dopo una giornata intera di utilizzo, molte intersuole in schiuma impiegano da 24 a 48 ore per tornare al loro normale spessore. Quando è possibile, quindi, concedi alle tue sneakers un po' di pausa, alternando due o più paia di scarpe.
2. Come tingere le tue scarpe in modo naturale e rimetterle a nuovo
Hai presente quel paio di scarpe un po' ombrate, scolorite, che hai seppellito in fondo all'armadio o che non ti va più di indossare? Prima di donarle o riciclarle, prova a rimetterle a nuovo, magari con un bel look colorato! E perché no, potresti seguire una ricetta naturale come quella proposta qui sopra. "Tingere le scarpe le trasforma completamente, questo è certo," dice Aja. "Ma farlo usando la curcuma, il caffè o gli scarti di cibo è infondere arte nel circolo della vita".
Curiosità: le barbabietole sono rosse, il caffè
è marrone… ma che colore pensi che produca
il nocciolo di avocado? La risposta è nel video
qui sopra (e ti sorprenderà).
Consiglio extra: scopri di più sui materiali delle tue scarpe! Le tinture naturali come quelle proposte sopra funzionano meglio su materiali naturali (come cotone, tela, suede, lana), mentre i materiali sintetici usati per moltissimi componenti delle scarpe (come plastica, gomma, poliestere) non li assorbono allo stesso modo. Per ricolorare questo tipo di materiali, prova a utilizzare coloranti più potenti da bricolage.
3. Come preparare una colla per scarpe fai da te e recuperare le sneakers malconce
"È per i ricordi che racchiudono, o per la sensazione che mi danno quando le indosso", ci racconta Aja a proposito delle tante scarpe a cui è affezionata (compreso il paio che ci mostra nel video). "Ognuna di loro ha qualcosa di magico, irripetibile, anche dopo tutto questo tempo!" Se qualcuna delle tue sneakers del cuore inizia a scollarsi, puoi provare a ripararla. Guarda il video qui sopra e scopri cosa puoi riparare, come applicare la colla al meglio e persino una ricetta per fare la colla stessa in casa.
Curiosità: le colle a base di farina come
quella preparata nel video sopra sono usate
fin dall'antichità (parliamo di migliaia di
anni fa) per varie tecniche artigianali, come
la rilegatura dei libri, il découpage e altro.
Consiglio extra: esistono colle più avanzate? Ovviamente sì, e i chimici Nike sono sempre al lavoro per produrne di nuove e di migliori. Ma anche le colle industriali possono degradarsi con il tempo. L'umidità o il calore eccessivi possono accelerare il processo e quindi vanno evitati. Se poi le tue scarpe sono davvero impossibili da riparare, puoi sempre riciclarle consegnandole nei Nike Store che aderiscono all'iniziativa.
Ecco le nostre esperte di sneakers: Aja e Indah
Dopo aver ascoltato i loro suggerimenti, è il momento di conoscere meglio le protagoniste di questa puntata di "Toccare con mano".
Aja
Footwear Design Specialist,
Blue Ribbon Studio presso Nike
Che cos'è il Blue Ribbon Studio?
"Il Blue Ribbon Studio, o BRS, è il fulcro culturale, creativo e comunitario del design Nike. Siamo l'epicentro del design creativo di Nike. È un luogo in cui i designer possono sperimentare."
Parlaci del tuo lavoro.
"In qualità di footwear design specialist presso il BRS, ho il compito di offrire supporto agli altri designer, di promuovere un approccio creativo che mescoli gusti, texture e forme diversi. Sono come il latte nella ciotola dei cereali. Latte d'avena, ovviamente."
Cosa ti ha portato fin qui?
"Ho studiato architettura all'università e sono entrata per la prima volta in Nike come 3D footwear designer circa tre anni fa."
Quali tratti della tua personalità esprimi nel lavoro e nella vita?
"Mi piace esplorare e tuffarmi a capofitto! Sono curiosa, mi piace imparare cose nuove e cerco di portare un po' di leggerezza in tutto quello che faccio."
Com'è nata la tua passione per le sneakers?
"Ho indossato Air Jordan 4 Retro 'Mars' 2006 per giocare a basket alle medie. Quel primo paio ha segnato un punto di svolta, un punto di non ritorno."
Quali sono i tuoi modelli preferiti, in questo periodo?
Air Jordan 1 "Not for Resale": "Il messaggio 'Please crease' sulla punta è così rappresentativo: dice tutto sulla cultura che c'è dietro le sneakers."
ISPA Flow: "Hanno una tomaia semitrasparente davvero meravigliosa. Camminarci è straordinario, un'esperienza completamente nuova."
Blazer Jumbo: "Un design studiato alla perfezione. Ti fanno pensare 'Ecco come si può migliorare un classico'."
Indah
Materials Designer,
Kids Footwear presso Nike
Parlaci del tuo lavoro.
"Il mio compito è cercare di comprendere fino in fondo le esigenze dei nostri clienti per creare prodotti che possano apprezzare. In sostanza, cerco di risolvere problemi legati ai materiali in modo creativo, sostenibile e circolare."
Com'è nata la tua passione per le sneakers?
"Il mio legame con le sneakers affonda le radici nei momenti felici passati con la mia famiglia. Quando mi trasferii a Los Angeles dall’Indonesia, nel 2005, non parlavo inglese e i miei cugini non parlavano indonesiano, ma riuscimmo comunque a creare un legame attraverso le sneakers. Mi portavano ai nuovi lanci e io facevo nuove amicizie mentre aspettavo in fila. Quella delle sneakers è una community che mi fa sentire la benvenuta."
Quali tratti della tua personalità esprimi nel lavoro e nella vita?
"Sono una persona adattabile, estroversa; un vero Capricorno. Mi piace provare cibi che non conosco, esplorare i negozi vintage, i mercatini dell'usato, cose così. Per questo le mie scarpe devono essere comode, sono sempre in giro!"
Quali sono i tuoi modelli preferiti, in questo periodo?
Air Jordan 4 x Off-White: "Per me significa molto perché è un lancio tutto al femminile. E migliora con l'uso. Nel mio team siamo sempre alla ricerca di materiali che migliorano col tempo."
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Questo paio mi è stato regalato. La Mid non piace a tutti, ma per me è comodissima, sicuramente una delle mie scarpe preferite. Disegnata da donne, vanta uno storytelling e una colorway incredibili."
Air Jordan 3 "A Ma Manière": "Un altro modello dedicato alle donne. Ottenerlo è stato difficile, ma per fortuna ci sono riuscita. Adoro il materiale pregiato, la fodera trapuntata (comodissima), la pelle scamosciata, la scritta 'Work Harder' sulle punte dei lacci."
Aja
Footwear Design Specialist,
Blue Ribbon Studio presso Nike
Che cos'è il Blue Ribbon Studio?
"Il Blue Ribbon Studio, o BRS, è il fulcro culturale, creativo e comunitario del design Nike. Siamo l'epicentro del design creativo di Nike. È un luogo in cui i designer possono sperimentare."
Parlaci del tuo lavoro.
"In qualità di footwear design specialist presso il BRS, ho il compito di offrire supporto agli altri designer, di promuovere un approccio creativo che mescoli gusti, texture e forme diversi. Sono come il latte nella ciotola dei cereali. Latte d'avena, ovviamente."
Cosa ti ha portato fin qui?
"Ho studiato architettura all'università e sono entrata per la prima volta in Nike come 3D footwear designer circa tre anni fa."
Quali tratti della tua personalità esprimi nel lavoro e nella vita?
"Mi piace esplorare e tuffarmi a capofitto! Sono curiosa, mi piace imparare cose nuove e cerco di portare un po' di leggerezza in tutto quello che faccio."
Indah
Materials Designer,
Kids Footwear presso Nike
Parlaci del tuo lavoro.
"Il mio compito è cercare di comprendere fino in fondo le esigenze dei nostri clienti per creare prodotti che possano apprezzare. In sostanza, cerco di risolvere problemi legati ai materiali in modo creativo, sostenibile e circolare."
Com'è nata la tua passione per le sneakers?
"Il mio legame con le sneakers affonda le radici nei momenti felici passati con la mia famiglia. Quando mi trasferii a Los Angeles dall’Indonesia, nel 2005, non parlavo inglese e i miei cugini non parlavano indonesiano, ma riuscimmo comunque a creare un legame attraverso le sneakers. Mi portavano ai nuovi lanci e io facevo nuove amicizie mentre aspettavo in fila. Quella delle sneakers è una community che mi fa sentire la benvenuta."
Quali tratti della tua personalità esprimi nel lavoro e nella vita?
"Sono una persona adattabile, estroversa; un vero Capricorno. Mi piace provare cibi che non conosco, esplorare i negozi vintage, i mercatini dell'usato, cose così. Per questo le mie scarpe devono essere comode, sono sempre in giro!"
Com'è nata la tua passione per le sneakers?
"Ho indossato Air Jordan 4 Retro 'Mars' 2006 per giocare a basket alle medie. Quel primo paio ha segnato un punto di svolta, un punto di non ritorno."
Quali sono i tuoi modelli preferiti, in questo periodo?
Air Jordan 1 "Not for Resale": "Il messaggio 'Please crease' sulla punta è così rappresentativo: dice tutto sulla cultura che c'è dietro le sneakers."
ISPA Flow: "Hanno una tomaia semitrasparente davvero meravigliosa. Camminarci è straordinario, un'esperienza completamente nuova."
Blazer Jumbo: "Un design studiato alla perfezione. Ti fanno pensare 'Ecco come si può migliorare un classico'."
Quali sono i tuoi modelli preferiti, in questo periodo?
Air Jordan 4 x Off-White: "Per me significa molto perché è un lancio tutto al femminile. E migliora con l'uso. Nel mio team siamo sempre alla ricerca di materiali che migliorano col tempo."
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Questo paio mi è stato regalato. La Mid non piace a tutti, ma per me è comodissima, sicuramente una delle mie scarpe preferite. Disegnata da donne, vanta uno storytelling e una colorway incredibili."
Air Jordan 3 "A Ma Manière": "Un altro modello dedicato alle donne. Ottenerlo è stato difficile, ma per fortuna ci sono riuscita. Adoro il materiale pregiato, la fodera trapuntata (comodissima), la pelle scamosciata, la scritta 'Work Harder' sulle punte dei lacci."
Presentato da Move to Zero, il percorso di Nike verso l'annullamento degli sprechi e delle emissioni di carbonio per proteggere il futuro dello sport.
Video: Ariel Fisher
Testi: Gail Dorwin