Yoga durante la gravidanza: cosa fare e cosa non fare

Secondo Kristoffer è preferibile evitare le inversioni, come le verticali sulle mani, sugli avambracci e sulla testa, durante il primo trimestre o non appena si viene a conoscenza della gravidanza (se non lo sapevi, non è un problema). Durante questo periodo, molte donne si trovano a dover affrontare nausea e affaticamento, oltre che bruciore di stomaco, quindi fare le inversioni potrebbe non essere piacevole.



La buona notizia è che puoi reintrodurle nella tua pratica durante il secondo trimestre, purché tu abbia fatto inversioni prima della gravidanza, ti senta ancora a tuo agio nel farle, e non abbia nessuna complicanza legata alla gestazione. Love consiglia di usare una parete come supporto per evitare cadute.



Il cane a testa in giù è un'inversione sicura che puoi fare durante la gravidanza. Bisogna soltanto ampliare la posizione per adattarla alla pancia e lo stesso vale per i piegamenti in avanti. Ma una volta che si è a 38 settimane, Love suggerisce di evitare tutte le inversioni.



"A 38 settimane, non consiglio il cane a testa in giù, perché non bisogna cambiare il flusso di energia, che dovrebbe essere diretto al pavimento pelvico", spiega.