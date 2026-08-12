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Scarpe da cross training e fitness

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Scarpe da cross training: nuova energia al tuo percorso

Il cross training è un regime di fitness unico che associa un allenamento a intervalli ad alta intensità a movimenti funzionali mirati. In Nike, siamo orgogliosi di offrire specifiche scarpe ideate per farti affrontare con sicurezza anche i workout più impegnativi. I nostri comodi modelli da cross training sostengono tutto il corpo fornendo stabilità, indipendentemente dalle difficoltà. Così potrai concentrarti sui tuoi obiettivi e superare i limiti.

Suole ad alte prestazioni: il successo parte dalle basi


Costruiamo le nostre scarpe da cross training con suole appositamente progettate per mantenere la massima aderenza su qualsiasi superficie. Potrai scegliere tra quelle con suole larghe e piatte, per la massima stabilità, o quelle in gomma dotate della flessibilità necessaria per una gamma completa di movimenti. Non dimenticare il piatto suola che ridistribuisce il peso da un lato all'altro, perfetto per sollevamenti ripetuti che mettono alla prova il tuo equilibrio. Se devi impegnarti nelle arrampicate con la fune, punta su un paio con archi avvolgenti che garantiscono grande aderenza mentre ti sposti verso l'alto. E poiché ogni grammo conta, i nostri modelli sono realizzati con materiali leggeri e design essenziali che ti lasciano libero di muoverti.


Suole interne ammortizzate: totale libertà di movimento


Dal primo squat all'ultimo deadlift, i movimenti ripetuti ad alta intensità del cross training possono mettere a dura prova le articolazioni. Ecco perché realizziamo le nostre scarpe da cross training e fitness con un'ammortizzazione reattiva, per darti la spinta di cui hai bisogno. I modelli dotati di tecnologia Nike React uniscono un'eccezionale capacità di assorbimento degli urti con un ineguagliabile ritorno di energia, offrendo una sensazione di assenza di peso ed elasticità che ti sostiene mentre esegui i movimenti. Oppure, scegli quelli con unità Nike Air, per una maggiore protezione nel tallone durante i sollevamenti più impegnativi e le sessioni di cardio più intense.


Tomaia leggera: freschezza senza pari


Gli allenamenti di cross training sono progettati per spingere al massimo, il che significa che si suda. Le nostre sneakers da cross training sono dotate di tomaia traspirante per far respirare i piedi, in modo che tu possa concentrarti sulle prossime ripetizioni. I tessuti in mesh leggero garantiscono ventilazione e una calzata sostenuta ma flessibile, permettendoti di muoverti, girarti e fare perno in ogni direzione. Troverai anche dettagli intelligenti come gli strati testurizzati nelle zone ad alta usura, per far durare a lungo le tue scarpe, e fascette che mantengono ben saldi i lacci.


Scarpe eccezionali: stile ineccepibile


Vuoi mettere alla prova i tuoi limiti e attirare l'attenzione mentre lo fai? Le scarpe da cross training Nike sono disponibili in un'ampia gamma di forme e colori, in modo che tu possa scegliere quelle che più si adattano al tuo stile. I modelli monocromatici in bianco o nero sono sobri e intramontabili, oppure puoi aggiungere un tocco di colore con le tonalità scarlatte, rosa e oro. Qualunque sia la tua scelta, l'iconico Swoosh Nike assicura che le tue nuove scarpe siano di una qualità inconfondibile.


La corsa della nostra vita: Move to Zero di Nike


La sfida che tutti noi dobbiamo affrontare è quella di proteggere il futuro del nostro pianeta. La campagna Move to Zero di Nike ha un obiettivo: far raggiungere alla nostra azienda zero emissioni di carbonio e zero rifiuti. È per questo che utilizziamo nylon riciclato ricavato da fonti come tappeti e reti da pesca. Ed è anche il motivo per cui abbiamo inventato Nike Flyknit, una tomaia leggera realizzata in poliestere riciclato proveniente da bottiglie di plastica. Inoltre, dal 2008, tutte le unità Nike Air sono realizzate con almeno il 50% di materiali riciclati. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma ci stiamo avvicinando. Speriamo che anche tu ti unisca a noi in questo cammino.