Cos'è il pre-allenamento, e vale la pena provarlo?

Se sei tra coloro che desiderano ottenere il massimo dai propri allenamenti, può essere che tu abbia già provato degli integratori pre-workout, oppure che ci stia facendo un pensierino. Ma cosa sono e a cosa servono?

"Il termine pre-workout non ha una definizione vera e propria", sostiene Dana Angelo White, dottoressa in medicina, dietista e trainer certificata di Dana White Nutrition. "La parola pre-workout è oggi in voga per descrivere gli integratori alimentari commercializzati per favorire le prestazioni durante l'attività fisica", afferma la specialista. Aggiunge inoltre che tali prodotti sono reclamizzati anche per i benefici che offrono in termini di energia, circolazione e concentrazione.

"Generalmente venduti come integratori in polvere idrosolubile (ma anche come frullati, capsule, barrette e bevande in lattina), spesso i pre-workout contengono una miscela di sostanze diverse che dovrebbero aumentare la resistenza, tra cui aminoacidi, creatina (un aminoacido già presente nelle cellule muscolari), beta alanina (un aminoacido non essenziale prodotto nel fegato e che si trova naturalmente nella carne), caffeina e precursori di ossido nitrico", come spiega Sharon Gam, Ph.D., dietista e trainer di forza e preparazione fisica, oltre che Head Coach certificata dall'ACE.

ARTICOLO CORRELATO: I vantaggi di bere caffè prima e dopo l'allenamento, secondo gli esperti

"Puoi acquistare e assumere ognuno di questi ingredienti separatamente, ma il loro effetto combinato negli integratori pre-workout dovrebbe essere più efficace", afferma l'esperta.

"Di solito questi prodotti sono consigliati per i workout di resistenza ad alta intensità, ma anche chi pratica l'attività fisica a livelli più moderati potrebbe sentire il bisogno di una dose extra di energia prima di cominciare l'allenamento", sostiene Gam.

Oltre a darti una carica iniziale, tra gli altri presunti benefici si possono citare l'incremento della forza muscolare, minori tempi di reazione e un recupero più veloce. Come per tutti gli integratori, richiedi comunque un parere medico prima di prendere dei pre-workout, poiché alcuni ingredienti potrebbero avere delle controindicazioni se assunti con medicinali e farmaci da banco.