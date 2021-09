Perché dovresti integrare il primal training nella tua routine

Rafforzamento del core

Tutti sappiamo che un torace robusto può aiutare a eseguire qualsiasi attività con più energia e stabilità: dal running, al ciclismo, fino alle faccende quotidiane.

Se non ne puoi più dei soliti plank, ci sono tanti movimenti primari che aiutano a lavorare su questi muscoli più piccoli e poco utilizzati in modo diverso. È quanto afferma la Trainer Nike Kristy Godso, che integra i movimenti primari nei suoi allenamenti HIIT. Buxton spiega che quando in posizione di quadrupedia sollevi mano e piede opposti per passare nella posizione del granchio o ruotare lentamente in posizione seduta, hai bisogno di coinvolgere i muscoli stabilizzanti del core per tenere la schiena dritta.

Godso afferma che anche eseguire esercizi isometrici in tenuta ispirati ai movimenti del QMT può essere un buon modo per rafforzare il core. Gli esercizi in tenuta prevedono il mantenimento di una determinata posizione per un certo lasso di tempo. Una delle posizioni di tenuta preferite di Godso è quella dell'orso: in quadrupedia, si sollevano leggermente le ginocchia dal pavimento. Le ricerche dimostrano che questo movimento coinvolge il muscolo retto addominale, gli obliqui esterni e i muscoli lombari: tutti muscoli che proteggono la spina dorsale durante gli esercizi. Prova a mantenere la posizione dell'orso per almeno 30 secondi a ripetizione.