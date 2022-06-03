Come pulire le scarpe da running e avere un impatto minore sul pianeta
Innovazione
Pulire le scarpe da running può aiutarti a farle durare di più. Raj Mistry, designer di abbigliamento Nike, mostra come anche le più piccole azioni quotidiane possono fare la differenza.
"Toccare con mano" è una serie per imparare una tecnica tattile con l'aiuto di esperti.
Per Raj Mistry, le scarpe da running sono molto più di semplici scarpe da running.
Il senior designer di abbigliamento Nike afferma: "Credo siano parte di te. Quando inizi ad avere un rapporto più stretto con le tue scarpe, inizi a tenerci. Vuoi che durino più a lungo".
Pulire le scarpe è un modo per rafforzare questa connessione e comprare in modo consapevole può significare fare acquisti con minore frequenza. Raj, che ha una passione per gli abiti vintage e la loro cura, spiega: "Non getto via le mie scarpe appena esce un modello nuovo o dopo qualche chilometro".
Nel video, Raj mostra alcuni piccoli trucchetti da mettere in pratica ogni giorno per tenere pulite le scarpe e un metodo per pulirle a fondo quando sono particolarmente sporche.
Per ulteriori consigli su come prolungare la vita delle scarpe da running, come l'importanza di sciogliere i nodi ai lacci o scriverci sopra un bell'aforisma, scopri la nostra guida completa.
Presentato da Move to Zero, il percorso di Nike verso l'annullamento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per proteggere il futuro dello sport.
Video: Azsa West