12 modi per far durare più a lungo le scarpe da running

Nell'estate del 2020, la coach di running londinese Dora Atim si trovava nelle campagne inglesi.

"Sono letteralmente scoppiata a piangere nel bel mezzo di questa foresta", ricorda. "Ma è stata una sensazione di sollievo, di gioia, di incredulità. E ho pensato che volevo che anche i miei amici potessero provare quelle stesse sensazioni".

Lontano dalla sua vita di tutti i giorni in città, Dora aveva lasciato le strade trafficate per i sentieri isolati, nella speranza di trovare uno spazio fisico e mentale in seguito agli avvenimenti dello scorso anno. È stato durante una delle sue corse sui sentieri che, giunta in una radura, ha finalmente fatto chiarezza. Come donna nera, Dora afferma che non sempre si sentiva sicura quando correva sui sentieri. Per questo motivo, ha deciso proprio lì e in quel momento di formare Ultra Black Running, una community che incoraggia le donne nere e le persone trans e non binarie a condividere l'esperienza della corsa all'aperto.

Ferrea sostenitrice della necessità di creare spazi sicuri per la corsa, soprattutto quando si è nella natura, Dora sa molto bene il ruolo fondamentale che un pianeta sano svolge per raggiungere questo obiettivo. Ma per quanto riguarda la pratica di abitudini orientate alla sostenibilità, sta ancora cercando di capire certe cose. "Faccio del mio meglio", dice. "Anche se, ad essere sincera, non so effettivamente come si possa fare".

La buona notizia è che prendersi cura del pianeta è come diventare runner migliori: le abitudini quotidiane si aggiungono l'una dopo l'altra. Anche qualcosa di insignificante come prenderti cura delle tue scarpe da running affinché durino più a lungo può fare una grande differenza nel tempo, se questo significa che avrai meno probabilità di acquistarne di nuove prima che sia realmente necessario.

Abbiamo quindi chiesto alla nostra community globale di running, dagli atleti professionisti agli appassionati designer Nike, come fanno a ottenere il massimo dai loro outfit. Come Dora, stiamo ancora cercando di capire, ma ci sono molte cose che possiamo imparare gli uni dagli altri, quindi dai un'occhiata alle nostre perle di saggezza preferite di seguito, trova quelle che funzionano per te e impegniamoci insieme.