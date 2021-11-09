Come rimuovere le pieghe e i segni dalle scarpe

Un paio di scarpe immacolate ha un che di speciale. Ma mantenerlo “nuovo", pulito, senza graffi e senza pieghe è tutt'altro che semplice.

Le scarpe sono fatte per essere indossate. E quando le indossi, inevitabilmente si sporcano o si creano pieghe. Ma tu puoi far scomparire le grinze: usa questi trucchi e, voilà, le pieghe spariranno!