Come motivare i tuoi bambini a fare movimento

Da lì, puoi gettare le basi. Dopo un paio di settimane di attività regolare, Cutaia suggerisce di porre domande quali: "Cosa si prova a essere nel tuo corpo?" oppure "Cosa riesce a fare il tuo corpo che non pensavi possibile?". In questo modo, incoraggerai un legame sano con il suo corpo, e la mente seguirà in modo naturale. "Lascia che la biologia lavori per te. Non devi forzare l'argomento", dice. "Poiché siamo programmati per muoverci, quando i bambini fanno abbastanza attività fisica l'idea che il movimento faccia bene scatta automaticamente nella loro mente".



Anche se potrebbe sembrare una buona idea, insegnare ai bambini tutti i vantaggi dell'esercizio fisico in termini biologici non è molto utile. "Gli adulti tendono a fare qualcosa quando la motivazione è suggerita dalla scienza, mentre i bambini si sentono più ispirati quando la motivazione nasce da una storia", afferma il Nike Master Trainer Brian Nunez.



Ad esempio, invece di dire al tuo bambino che gli squat jump gli faranno venire gambe forti e robuste, raccontagli come una rana affamata abbia bisogno di zampe robuste e veloci per saltare in uno stagno e catturare più mosche, e di come i suoi salti lo renderanno sempre più veloce. Oppure, la prossima volta che farà un esercizio basato sulla velocità, come i jumping jack, raccontagli che il suo ballerino o giocatore di basket preferito si muove così rapidamente con i piedi proprio perché fa esercizi di questo tipo.



Se esponi le cose in termini comprensibili per il bambino e in grado di suscitare il suo interesse, sarà molto più probabile che abbia desiderio di muoversi e che si diverta a farlo.