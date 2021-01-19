Come eseguire correttamente le trazioni

Tutto ciò che ti serve è una barra di trazione, una struttura per arrampicarsi o un'apparecchiatura orizzontale altrettanto stabile. Esegui le trazioni dopo il riscaldamento, quando i muscoli sono stati attivati ma non sono ancora affaticati, e abbinale ad altri esercizi come i piegamenti. Per aumentare la forza, esegui tra le 2 e le 5 serie da 2-4 ripetizioni, con abbondante tempo di recupero tra una serie e l'altra. Se il tuo obiettivo è l'ipertrofia (aumentare la massa muscolare), esegui tra le 2 e le 5 serie da 8-12 ripetizioni.