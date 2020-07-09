Migliora il tuo plank sugli avambracci per vedere i risultati

C'è qualcosa di magico nel padroneggiare il plank. Questo semplice esercizio attiva i muscoli dalle spalle fino ai polpacci, e in questo articolo Kirsty Godso, Nike Master Trainer, ti spiegherà come e perché migliorare la tua esecuzione. Segui i suoi suggerimenti per iniziare a vedere i risultati.



Potrebbe sembrare che il tempo scorra più lentamente quando mantieni la posizione di plank. Questo può essere dovuto al fatto che il plank è un esercizio isometrico, quindi, invece di passare da una ripetizione all'altra in modo dinamico, è sufficiente mantenere la stessa posizione statica per una certa durata. Per rendere ogni secondo più stimolante ed efficace, è necessario attivare i muscoli dalle spalle ai polpacci. Per farlo, hai bisogno delle indicazioni della Nike Master Trainer Kirsty Godso.