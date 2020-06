Migliora il tuo plank sugli avambracci per vedere i risultati

Quando eseguire l'esercizio

Eseguire i plank sugli avambracci prima di qualunque routine può attivare correttamente il core e preparare il corpo per un allenamento più sicuro ed efficiente. Puoi anche completare un allenamento in questa posizione per qualche serie, sfidandoti a mantenerla ogni volta un po' più a lungo. I plank sugli avambracci possono fungere anche da riposo attivo in un circuito di HIIT o comprendere la parte per gli addominali di una routine per la resistenza. Per iniziare, concentrati sull'esecuzione e non sulla durata, mantenendo la posizione di plank fino a quando non riuscirai più a eseguire correttamente l'esercizio. Possono essere 20 o 60 secondi. In entrambi i casi, fai 3 serie, riposandoti o sdraiandoti sulla schiena per eseguire un esercizio alternativo, come un glute bridge, tra l'una e l'altra.