Come eliminare i cattivi odori dalle scarpe

Se non indossi le calze, il sudore causerà sicuramente dei cattivi odori. Erica Coviello, personal trainer certificata, coach di running certificata RRCA ed ex insegnante di scienze, afferma: "Il sudore di per sé non genera cattivi odori, ma i batteri (sulla pelle) sono attratti dagli ambienti umidi: l'odore proviene dagli scarti prodotti dal processo digestivo di questi microrganismi".

Assorbendo l'umidità che si trova sulla pelle, le calze aiutano i piedi a rimanere all'asciutto, ostacolando la proliferazione dei batteri. Lo spiega Coviello, che continua: "Le calze di buona qualità trattengono l'umidità al loro interno; e una volta a casa, puoi lavarle subito. Al contrario, se corri senza calze, il sudore rimane all'interno delle scarpe".

Qual è, quindi, il tipo di calza migliore per evitare l'accumulo di umidità? Secondo Dustin Narde, Product Line Manager di Nike, la risposta a questa domanda sono le calze di lana, e Coviello è d'accordo. La trainer afferma: "Gli oli contenuti nella lana fungono da barriera contro i batteri e prevengono quindi la diffusione dei cattivi odori. Inoltre, rispetto a un maglione irlandese tradizionale, i capi sportivi moderni sono realizzati in misto lana, donano maggiore comfort e provocano meno irritazioni alle persone allergiche alla lana e alla lanolina".

Sostituisci i calzini ogni 6-12 mesi. Se stai cercando un'ottima opzione in lana, prova le calze di media lunghezza ammortizzate in lana Nike Everyday (30 $). Coviello spiega che anche i materiali sintetici, come il poliestere, assorbono l'umidità per mantenere la pelle quanto più asciutta possibile. Le calze ammortizzate Nike Everyday Plus (22 $) sono realizzate in misto poliestere e vantano la tecnologia Nike Dri-FIT che contribuisce a mantenere i piedi asciutti e a donare comfort durante tutte le tue attività della giornata.