Come calciare un pallone da calcio

Come calciare un pallone secondo gli allenatori: guida dettagliata alle tecniche per effettuare passaggi rasoterra, pallonetti e tiri in porta
Attività
Gli allenatori di calcio spiegano come calciare un pallone con la tecnica corretta e suggeriscono esercizi per allenarsi.
In uno sport come il calcio, durante la partita, il gioco di gambe può fare davvero la differenza. Se stai imparando a giocare, potresti iniziare imparando a calciare un pallone. Secondo l'allenatore di calcio certificato Ben Nabers, esistono tre tecniche fondamentali che ogni principiante dovrebbe imparare per calciare un pallone. Tali tecniche possono essere utili per passare la palla ai propri compagni di squadra, calciarla in aria per distanze più lunghe e generare potenza per tirare in porta.
Punti chiave:
- Esistono tre tecniche fondamentali che ogni principiante dovrebbe imparare per calciare un pallone: il passaggio rasoterra, il pallonetto e il tiro in porta.
- Il passaggio rasoterra mantiene il pallone a terra e viene utilizzato per passare la palla ai compagni di squadra che si trovano a distanza ravvicinata.
- Con il pallonetto, la palla viene lanciata in aria con un movimento "a cucchiaio" che la solleva verso l'alto: è utile per effettuare passaggi più lunghi, facendo in modo che il pallone passi sopra gli avversari.
- Il tiro in porta sfrutta i lacci per generare potenza ed è la tecnica principale per andare in rete.
- Gli allenatori consigliano di esercitarsi a tirare da tre a cinque giorni a settimana, per un intervallo di tempo compreso tra 10 e 20 minuti.
Come eseguire un passaggio rasoterra nel calcio
Si tratta di un calcio di base con cui passare il pallone a un compagno di squadra a distanza ravvicinata. Come suggerisce il nome, il pallone rimane a terra. Ecco cosa consiglia Brandon Busbee, allenatore di calcio con licenza NSCAA di livello D, per migliorare la propria tecnica:
- Corri fino al pallone o avvicinati con un passo in modo che l'interno del piede che deve calciare sia proprio accanto al pallone. Il ginocchio deve essere leggermente piegato.
- Piegati leggermente in avanti e fai oscillare il piede (non la gamba) da un lato all'altro del pallone tenendo la caviglia bloccata.
- Cerca di colpire il centro del pallone con l'interno del piede. Se entri in contatto con il lato inferiore del pallone, aggiusta la posizione del piede.
Come effettuare un pallonetto
Noto anche come passaggio aereo, questo tiro permette di lanciare il pallone in alto colpendolo sulla parte inferiore. Usa questa tecnica per passare la palla ai tuoi compagni di squadra che si trovano a distanze maggiori o per scavalcare gli avversari. Per imparare a eseguire correttamente il pallonetto, Nabers consiglia di fare quanto segue:
- Corri fino al pallone o avvicinati con un passo in modo che l'interno del piede che deve calciare sia proprio accanto al pallone. Il ginocchio deve essere leggermente piegato.
- Punta verso il basso le dita del piede che deve calciare e piega la rispettiva gamba in modo che il piede colpisca il lato inferiore del pallone.
- Quando effettui il calcio, inserisci il piede sotto il pallone per calciare con l'interno del piede e chinati leggermente indietro per mandare il pallone in aria più agevolmente.
Come effettuare un tiro in porta
Si tratta di uno dei metodi per segnare un goal durante una partita. È un calcio molto potente che riesce a mandare il pallone oltre il portiere. Per perfezionare la propria tecnica per tirare in porta, Busbee suggerisce di fare quanto segue:
- Corri o avvicinati con un passo al pallone. Le dita del piede che effettua il tiro devono essere puntate verso il basso.
- Piega la rispettiva gamba e calcia in modo che i lacci sul lato superiore della scarpa tocchino il centro del pallone. China leggermente il torso in avanti mentre effettui il calcio per evitare di lanciare il pallone troppo in alto.
- La forza esercitata deve sollevare il pallone da terra, ma non essere tanto potente da mandarlo troppo in alto e farlo passare sopra la porta. Esercitati per imparare ad applicare la quantità di forza corretta.
Esercizi per migliorare la tecnica
L'unico modo per migliorare nell'esecuzione dei calci è la pratica. Come afferma Busbee, è qui che entrano in gioco gli esercizi per calciare la palla. Prendi due coni e trova un muro contro il quale poter tirare il pallone senza problemi. In alternativa, esegui questi esercizi insieme a un'altra persona.
Cerca di fare questi esercizi da tre a cinque giorni alla settimana per un intervallo di tempo compreso tra 10 e 20 minuti.
Esercizio per allenarsi a eseguire passaggi rasoterra al muro
- Posiziona due coni accanto al muro, a una distanza tra di loro compresa all'incirca tra 3 e 3,5 metri. Può sembrare una grande ampiezza. Tuttavia, secondo Nabers, per non scoraggiarsi, è meglio iniziare così che collocare subito i coni a poca distanza tra loro.
- Posizionati in piedi a una distanza dal muro compresa all'incirca tra 4,5 e 7 metri.
- Con la tecnica del passaggio raso terra, dai un calcio al pallone in modo che colpisca il muro tra i due coni e ritorni a te. Se ti eserciti con un partner, passatevi reciprocamente il pallone.
- Allenati a calciare il pallone sia con il piede destro che con il sinistro.
- Man mano che migliori nella precisione e nel controllo, riduci gradualmente la distanza tra i due coni finché non misura dai 30 ai 60 centimetri.
Esercizio di precisione per allenarsi con il pallonetto
- Posiziona due coni accanto al muro, a una distanza tra di loro compresa all'incirca tra 3 e 3,5 metri.
- Posizionati in piedi a una distanza dal muro compresa tra 13 e 18 metri circa. Se stai calciando il pallone verso un partner, chiedigli di posizionarsi a circa 18-27 metri di distanza da te.
- Calcia utilizzando la tecnica del pallonetto, in modo che la palla colpisca il muro tra i due coni e ritorni da te. Se ti eserciti con un partner, passatevi reciprocamente il pallone.
- Allenati a calciare il pallone sia con il piede destro che con quello sinistro.
- Man mano che migliori nella precisione e nel controllo, riduci gradualmente la distanza tra i due coni finché non misura dai 30 ai 60 centimetri.
Esercizio per allenarsi a tirare in porta dall'angolo
- Per questo esercizio serve una rete.
- Posiziona il pallone da calcio a una distanza dalla porta compresa all'incirca tra 7 e 9 metri.
- Corri fino al pallone e calcialo utilizzando la tecnica del tiro in porta in modo che entri in rete in corrispondenza di uno dei quattro angoli.
- Allenati a calciare il pallone sia con il piede destro che con quello sinistro.
- Man mano che migliori nella precisione e nella potenza, sposta gradualmente il pallone più lontano dalla porta.
Una volta che avrai acquisito dimestichezza con questi tiri, impara quelli più avanzati o aggiungi nuovi elementi, come il dribbling e il superamento degli ostacoli in movimento.
Quali scarpe servono per giocare a calcio?
Conoscere la tecnica corretta per eseguire ciascuno dei tre tiri fondamentali è essenziale. Tuttavia, senza un paio di scarpe che offrano la giusta trazione e stabilità, le possibilità di migliorare la propria capacità di calciare il pallone potrebbero essere limitate. Nike offre diversi modelli di scarpe in grado di soddisfare le tue esigenze e adattarsi al tuo stile di gioco.
- Nike Mercurial offre sia velocità che potenza, pur avendo una struttura leggera. Nike Mercurial Vapor 17 è la scarpa da calcio più leggera di Nike: dotata di piatto suola con tecnologia Flylite, che riduce il peso ma offre comunque una calzata avvolgente, e di suola con tacchetti a V per una maggiore trazione in caso di cambi di direzione improvvisi in spazi ristretti. Nike Mercurial Superfly 11 è ideale per eseguire scatti alla massima velocità ed è dotata di unità Air Zoom per un ritorno di energia potente. La tomaia in FlyWeave Ultra mantiene il piede stabile, mentre i tacchetti a V offrono un'accelerazione esplosiva negli spazi aperti.
- La scarpa Nike Tiempo punta tutto sul tocco. Per l'atleta che desidera sentire il pallone sempre attaccato ai piedi, Nike Tiempo Maestro, realizzata in morbido materiale Techleather, è un'opzione perfetta. I giocatori noti per i dribbling creativi e il controllo di palla apprezzano i vantaggi di questa scarpa.
- Nike Phantom è pensata per calciatori e calciatrici che tengono alla precisione. Nike Phantom 6, disponibile sia nella versione a taglio alto che in quella a taglio basso, è dotata di tomaia con aderenza speciale che aiuta chi gioca a mantenere il controllo quando colpisce la palla, effettua passaggi e dribbla. Inoltre, presenta il piatto suola Cyclone 360, ideale per cambi di direzione repentini.
Potendo ruotare il piede rapidamente per eseguire passaggi rasoterra, avendo una maggiore trazione per effettuare pallonetti e riuscendo a generare la giusta potenza per tirare in porta, puoi calciare al meglio indipendentemente dalla tecnica che usi.
Domande frequenti
Con quale parte del piede si deve calciare il pallone?
A seconda dell'obiettivo del tiro, occorre calciare la palla con una diversa parte del piede. In caso di tiri potenti e a distanza, è meglio usare la parte superiore. Per i passaggi corti, invece, è consigliabile utilizzare l'interno.
Come si fa a calciare il pallone con maggiore potenza?
Bloccare la caviglia e puntare le dita dei piedi verso il basso può aiutare a massimizzare la potenza del calcio. Quando possibile, inoltre, porta la gamba indietro con un movimento ampio e colpisci la palla completando il calcio fino alla fine, soprattutto se vuoi mandarla più lontano.
Come si fa a calciare il pallone con il piede più debole?
Essere in grado di calciare con entrambi i piedi migliora le prestazioni e l'adattabilità, quindi vale la pena dedicare del tempo ad allenarsi con il piede non dominante. Sforzati di fare più esercizi con questo piede e, quando calci la palla, blocca la caviglia per generare più potenza.
Come faccio a migliorare i miei tiri più rapidamente?
Esercitarsi nei calci da soli (o con un partner) è bellissimo, ma per migliorare è essenziale utilizzare tali calci in una partita. Prendi in considerazione le associazioni calcistiche della tua zona, sia che si tratti di un centro della comunità locale, di una squadra di calcio o di una lega indoor/outdoor. L'ideale sarebbe allenarsi con la propria squadra un paio di volte a settimana e giocare una partita ogni weekend per 12 o 14 settimane.