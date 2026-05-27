Come calciare un pallone da calcio

Esercitarsi nei calci da soli (o con un partner) è bellissimo, ma per migliorare è essenziale utilizzare tali calci in una partita. Prendi in considerazione le associazioni calcistiche della tua zona, sia che si tratti di un centro della comunità locale, di una squadra di calcio o di una lega indoor/outdoor. L'ideale sarebbe allenarsi con la propria squadra un paio di volte a settimana e giocare una partita ogni weekend per 12 o 14 settimane.