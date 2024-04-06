Bra per lo yoga

Da adolescenti, a volte non ci rendiamo conto di quanto stress accumuliamo.



Trovare dei modi per rilassarsi è molto importante. E questo vale sia per la mente sia per il corpo, soprattutto considerando il fatto che i nostri muscoli stanno crescendo!

Dopo una sessione di allenamento intensa, mi piace abbassare le luci, mettere un po' di musica e fare un po' di yoga o di stretching.



Sul tappetino, ho bisogno di un bra morbido che mi permetta di muovermi liberamente. Indosso il bra Indy perché mi dà un sostegno incredibile, senza comprimermi.



È davvero fastidioso se il seno si muove troppo mentre fai yoga o stretching. Il bra Indy ha una fascia elastica che mi fa sentire sicura e a mio agio in tutte le posizioni.