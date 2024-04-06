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Bra per lo yoga

Da adolescenti, a volte non ci rendiamo conto di quanto stress accumuliamo.

Trovare dei modi per rilassarsi è molto importante. E questo vale sia per la mente sia per il corpo, soprattutto considerando il fatto che i nostri muscoli stanno crescendo!

Dopo una sessione di allenamento intensa, mi piace abbassare le luci, mettere un po' di musica e fare un po' di yoga o di stretching.

Sul tappetino, ho bisogno di un bra morbido che mi permetta di muovermi liberamente. Indosso il bra Indy perché mi dà un sostegno incredibile, senza comprimermi.

È davvero fastidioso se il seno si muove troppo mentre fai yoga o stretching. Il bra Indy ha una fascia elastica che mi fa sentire sicura e a mio agio in tutte le posizioni.

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Bra per lo yoga
Bra per lo yoga

Solo perché a me piace indossare il bra Indy per fare yoga, non significa che sia quello più adatto a te.

Penso sempre a quale bra sia la scelta migliore per i giorni in cui faccio attività più leggere. Ti consiglio di scoprire tutte le opzioni, controllare le tue misure e trovare quello che ti fa sentire meglio e più a tuo agio sul tappetino, durante le lezioni di educazione fisica o in qualunque occasione tu voglia indossare il tuo bra!

Parliamo di bra

  • Parliamo di bra, Bra per lo yoga, slide 1 of 3

    Alate

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    Issey Kyson

    Bra per ogni corpo

Data di pubblicazione originale: 8 aprile 2024

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