Bra per ogni corpo

Quando il mio corpo ha iniziato a cambiare, la fiducia in me stessa ha vacillato! Per fortuna ho avuto il sostegno della mia famiglia, e ho trovato dei bra che mi hanno aiutato a sentirmi di nuovo sicura e a mio agio nello sport.



Scelgo quale bra indossare in base a ciò che devo fare. Ad esempio, Swoosh Pro mi fa sentire sicura quando devo dare il massimo in pista.