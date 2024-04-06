Swoosh Pro: il mio bra per gli sprint preferito

Quando corro, devo avere la sensazione che ci siamo solo io e la pista. Quando inizia la gara, penso soltanto a raggiungere il traguardo il più velocemente possibile.



Non riesco a concentrarmi se ciò che indosso mi fa sentire a disagio o mi sembra troppo stretto. Ho bisogno di qualcosa che sia comodo e sostenitivo.