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Bra per dare il massimo

Swoosh Pro: il mio bra per gli sprint preferito

Quando corro, devo avere la sensazione che ci siamo solo io e la pista. Quando inizia la gara, penso soltanto a raggiungere il traguardo il più velocemente possibile.

Non riesco a concentrarmi se ciò che indosso mi fa sentire a disagio o mi sembra troppo stretto. Ho bisogno di qualcosa che sia comodo e sostenitivo.

Swoosh Pro è aderente ma non ostacola la respirazione, così posso dare il massimo e correre liberamente.

Swoosh Pro: il mio bra per gli sprint preferito
Swoosh Pro: il mio bra per gli sprint preferito

I bra a sostegno elevato, come Swoosh Pro, sono i miei preferiti per le attività più impegnative. Ma questo non significa che sia l'unico bra adatto a te!

Scopri Swoosh Pro

Ognuna di noi ha necessità e desideri diversi, quindi è importante che verifichi bene le tue misure per trovare il bra più adatto a te e sentirti sempre a tuo agio.

Parliamo di bra

  • Parliamo di bra, Swoosh Pro: il mio bra per gli sprint preferito, slide 1 of 3

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Data di pubblicazione originale: 8 aprile 2024