Atleta Nike: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz dà sempre il massimo, giocando per vincere con inesauribile creatività e autentico ottimismo.
Ultimo aggiornamento: [data]
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Carlos Alcaraz
Disciplina: tennis
Nazionalità: spagnola
Data di nascita: 05/05/2003
"Prima di essere un atleta, devi essere una persona."
Carlos è un'eccellenza della sua generazione, con valori altrettanto straordinari. A guidarlo, un mantra ereditato dal nonno, sempre pronto a sostenerlo, dentro e fuori dal campo.
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