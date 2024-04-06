Bra per i momenti di relax

Le persone della mia età hanno tantissimi impegni. Davvero! Dobbiamo conciliare scuola, sport, studio, amici e chi più ne ha più ne metta.



Quindi dobbiamo recuperare le energie. Abbiamo bisogno dei giorni in cui indossare i capi più morbidi che abbiamo e fare ciò che ci rilassa e ci ricarica.



Per quei giorni, scelgo il bra Alate. Ha uno scollo arrotondato che lo rende davvero facile da indossare al mattino. E si abbina benissimo agli outfit per il relax.



E poi, è super comodo! Per me, è l'ideale. Le spalline sono molto larghe, quindi non lasciano segni sulle spalle. Ti dà la sensazione di non averlo addosso.