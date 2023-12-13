Scoraggia le ragazze dal parlare di aspetto fisico e diete, in riferimento al proprio corpo, quello delle compagne di squadra e delle avversarie, e invitale a evitare commenti apparentemente "positivi" come: "Stai davvero bene! Hai perso peso?". Impegnati per creare un "ambiente libero da discorsi sul corpo". Invece di focalizzare l'attenzione sul loro aspetto, incoraggia le ragazze a concentrarsi su ciò che il loro corpo è in grado di affrontare in ogni sport. Applica questo concetto a casa, in allenamento e durante le partite. Se dai il buon esempio, puoi fare in modo che questo principio venga rispettato da tutte le persone che le circondano.

Ricorda che ogni ragazza, a prescindere dalla sua corporatura, è un'atleta a tutti gli effetti quando entra in campo, in pista o sul terreno di gioco. Per dare a ognuna le migliori possibilità di realizzare i propri sogni, è ora di cambiare gli standard e di ridefinire il concetto di vittoria.

Body Confident Sport è un programma sviluppato da Nike e Dove per aiutare le ragazze a sviluppare la fiducia nel proprio corpo e a rendere lo sport una realtà a cui tutte le ragazze possono sentire di appartenere. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Tucker Center for Research on Girls and Women e il Centre for Appearance Research.

Per una panoramica completa delle risorse a disposizione, visita il sito:

www.bodyconfidentsport.com