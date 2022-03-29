Adwoa Aboah: sviluppare relazioni

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Adwoa Aboah non si ferma mai: continua a migliorare sé stessa e aiuta la sua comunità a fare lo stesso.

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Sfilare sulle passerelle, comparire sulle copertine e viaggiare attraverso i fusi orari di tutto il mondo per partecipare a servizi fotografici potrebbe sembrare una vita da sogno. Eppure, essere sempre in viaggio può comportare una sensazione di isolamento. La modella e attivista Adwoa Aboah lavora con la sua comunità di Gurls Talk per rimanere con i piedi per terra, sentirsi ispirata e non perdere mai di vista le cose che contano.

Oggi, Adwoa oltre ad aver fatto conoscere l'organizzazione Gurls Talk a livello mondiale, ha realizzato un altro desiderio: iniziare a recitare. "Avevo tanti dubbi", afferma, "ma ho anche provato gioia e felicità per questo salto nel buio". Di ritorno a Londra, sua città natale, l'abbiamo seguita in alcuni dei suoi posti preferiti della città, mentre riabbraccia la sorella, Kesewa, e le sue amicizie, sia di persona che virtualmente.

What Are You Working On? Con Adwoa Aboah

Nel corso del video, vediamo come Adwoa trae forza dallo spirito di sorellanza di Gurls Talk. Le ragazze della comunità, a loro volta, trovano ispirazione nell'onestà con cui Adwoa parla delle proprie esperienze di salute mentale. Nonostante Adwoa sia riuscita a costruire una comunità di supporto, quando parla con ragazze e giovani donne si rende conto che ha ancora molta strada da fare, e che l'età non conta. "Ci sono momenti in cui parliamo di relazioni, amicizie e di vari argomenti. È incredibile il modo in cui i loro racconti mi riportino ai tempi della scuola. Mi rendo conto che ho ancora alcune questioni irrisolte e che ci sono argomenti che forse ho troppa paura di affrontare".

Tra i suoi impegni di modella e il lavoro con Gurls Talk, recentemente diventato un ente di beneficenza, Adwoa afferma che lo sport la aiuta a rallentare il ritmo e a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. "Lo sport è sempre stato un momento per me stessa", afferma. Avere una routine di allenamento cardio e di forza la aiuta ad affrontare altre situazioni della sua vita. "Si tratta di un'ora in cui sudo e mi concentro su una cosa sola. È un momento di meditazione per me e mi fa sempre sentire meglio".

What Are You Working On? Con Adwoa Aboah

In un mondo in cui l'attenzione è tutta rivolta a raggiungere la perfezione, Adwoa ci dimostra che, nonostante il successo, rimane con i piedi per terra ed è sempre presente per la sua comunità. "Le ragazze mi raccontano cosa ho fatto per loro, cosa hanno passato, com'erano prima e cosa hanno imparato. E in quei momenti che capisco che non posso fermarmi", afferma Adwoa. "È un'ulteriore conferma che ciò che sto facendo è necessario".

Data di pubblicazione originale: 23 marzo 2022