Dentro il design: ACG Smith Rock

Bloccati dalla neve per la serata, abbiamo rispettato una consolidata tradizione delle giornate innevate: accendere un fuoco e rilassarsi. Davanti a una bella tazza fumante, ci siamo riuniti per condividere idee e osservazioni della giornata. Abbiamo confrontato gli appunti su come la nostra attrezzatura aveva funzionato sulla strada e contro gli elementi, abbiamo ottenuto nuovi punti di vista sulle prestazioni e discusso come apportare miglioramenti nella prossima stagione di ACG. Dopo aver parlato di design, ci siamo ritirati nella sala dello chalet, dove abbiamo trovato una libreria piena di tutto, da narrativa di basso livello a vecchie guide sulla natura. Tagliati fuori dal mondo, a turno abbiamo preso dei libri a caso e ci siamo letti dei brani ad alta voce. Per alcuni di noi era il primo viaggio con ACG, mentre altri lo facevano già da anni. Avere la possibilità di staccare, essere presenti e divertirsi con il team di design riunito è stato, in un certo modo, importante quanto condividere il feedback su prodotti e funzionalità. Ha creato una connessione e una coesione tra noi come gruppo.