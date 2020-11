Dentro il design: ACG Smith Rock

Quando siamo partiti per Smith Rock, alla ricerca di ispirazione, nevicava parecchio. Eravamo determinati ad allontanarci dall'ufficio, respirare aria fresca e immergerci nella natura per trovare l'ispirazione per la prossima stagione di ACG. L'estate precedente, gli incendi avevano bloccato il passo che va da Marion Forks attraverso Black Butte e Sisters fino a Smith Rock. L'unico modo per arrivarci a febbraio era seguire la via del Mount Hood, il punto più alto dell'Oregon.



Senza lasciarci intimidire, quella mattina ci siamo ritrovati in nove in un freddo parcheggio della sede Nike. Designer di scarpe e abbigliamento, addetti al marketing, designer del brand e addetti alle vendite si sono infilati in tre auto e sono partiti dal quartier generale di Nike a Beaverton, passando per città come Zigzag e Rhodendron ai piedi del Mount Hood. Fuori dal Government Camp, la neve iniziava a cadere sul serio.