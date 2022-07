I migliori abiti e le migliori gonne Nike per bambine e ragazze

Alcuni bambini preferiscono gonne o abiti sportivi. Nike propone gonne sportive per l'allenamento, il tennis e il golf con shorts integrati, realizzate con materiali Nike Dri-FIT, che garantiscono traspirabilità alla pelle e favoriscono un'evaporazione più veloce. In questo modo i bambini saranno asciutti e comodi tutto il giorno.

Ad esempio, la gonna NikeCourt Victory, realizzata in una combinazione leggera di poliestere e spandex ad alte prestazioni, permette di riporre le palline sotto l'orlo degli shorts interni per averle a portata di mano. L'ampia fascia in vita offre una vestibilità sicura e confortevole.

Per i giovani golfisti, dai un'occhiata alla gonna traspirante Nike Club. Disponibile in diverse varianti di colore, il capo è realizzato in tessuto riciclato ed elasticizzato con tecnologia Nike Dri-FIT e texture discreta. Gli shorts interni presentano cuciture morbide e piatte, mentre l'assenza di cuciture anteriori non li fa arricciare. Le pieghe della gonna offrono una maggiore libertà di movimento, mentre la tasca consente di riporre piccoli oggetti. Le gonne da golf Nike offrono il comfort di cui i bambini hanno bisogno per concentrarsi sul loro swing, invece di sistemare gli shorts.