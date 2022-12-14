I migliori costumi da bagno Nike per bambini
Guida all'acquisto
Trova un costume da bagno per i tuoi bambini che sia comodo, resistente e protegga dal sole, così potranno giocare tutto il giorno in spiaggia o in piscina.
Quando si avvicina l'estate o una gita col bel tempo, è il momento di controllare che i bambini abbiano costumi da bagno che resistano a lezioni di nuoto, campeggi o lunghe giornate in spiaggia. E per chi cresce rapidamente, i costumi della scorsa estate potrebbero essere diventati troppo piccoli.
Se per questa stagione intendi acquistare nuovi costumi da bagno per bambini, scopri i migliori modelli Nike. Dalle maglie a manica lunga che garantiscono protezione dal sole agli shorts da mare ai costumi interi funzionali, scopri i migliori modelli di costumi da bagno Nike per bambine e bambini.
I migliori costumi da bagno Nike per bambine
1.Costume da bagno intero Nike Essential
Per un modello da bambina classico e funzionale, da indossare tutta l'estate, scegli il costume da bagno intero Nike Essential. Il design con taglio all'americana e la copertura inferiore standard assicurano una vestibilità spensierata. Indossandolo, le bambine staranno comode durante ogni tipo di attività acquatica.
2.Costume da bagno a due pezzi Nike Water Dots
Questo due pezzi sportivo ha il top asimmetrico e il pezzo inferiore a vita alta, entrambi con un design allegro, colori vivaci e la stampa a pois. Il top con design incrociato sul retro offre comfort e libertà di movimento, rendendo questo modello adatto a lezioni di nuoto o surf e ad altri sport acquatici per giovani atlete.
3.Midkini con scritta Nike
Grazie al comodo top incrociato sul retro dalla vestibilità ergonomica, questo costume è un'ottima scelta per bambine vivaci. Il midkini (un modello a metà tra bikini e tankini) ha un top di media lunghezza e un pezzo inferiore da bikini coordinato. È disponibile in vari colori, tutti con scritta in neretto sul davanti.
4.Legsuit a manica corta con zip Nike
Per bambine che amano scatenarsi su una tavola da bodyboard o da surf, il legsuit a manica corta con zip Nike è la scelta ideale. Grazie alla copertura e alla vestibilità aderente, un legsuit è un modello pratico per gli sport acquatici più dinamici. Inoltre, offre una copertura cutanea maggiore per proteggere meglio dal sole (devi solo ricordarti di applicare una crema solare sulle parti esposte).
5.Maglia Hydroguard a manica lunga Nike Swoosh
Per un'ulteriore protezione dal sole, prova ad aggiungere al mix una maglia da mare. La maglia Hydroguard offre un fattore di protezione dai raggi ultravioletti (UPF) di 40+ e la tecnologia Nike Dri-FIT che allontana sudore e umidità dalla pelle per mantenere il corpo fresco e asciutto.
I migliori costumi da bagno Nike per bambini
1.Maglia Hydroguard a manica lunga Nike Heather
Per proteggere la parte superiore del corpo dai raggi ultravioletti, la maglia Hydroguard Nike Heather ha le maniche lunghe e offre copertura dentro e fuori dall'acqua. La maglia è realizzata in materiali traspiranti per tenere il corpo fresco e asciutto durante le giornate di attività al sole.
2.Shorts da volley Shark Stripe Nike e Sea Friends Nike
Questi shorts da mare presentano stampe divertenti e colorate. Con fascia in vita elasticizzata, laccetto interno regolabile e slip in mesh integrato, garantiscono una vestibilità sicura e su misura. Hanno anche una tasca in mesh sul retro per una rapida asciugatura degli oggetti all'interno. L'interno gamba di 20 cm è appena sopra il ginocchio.
3.Maglia Hydroguard a mezza manica Nike Heather
Per bambini o bambine che preferiscono le maniche più corte, scegli questa maglia Hydroguard a mezza manica in tessuto con un UPF di 40+. Il profilo sulla parte interna del collo aiuta a prevenire le irritazioni quando nuotano o giocano, mentre il morbido tessuto Nike Dri-FIT ad asciugatura rapida allontana il sudore dalla pelle.
Testi a cura di Claire Tak